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يبدو أن عارضة الأزياء الأمريكية، هايلي بالدوين، اتبعت طريقة غير تقليدية لتأكيد زواجها بالمغني، جاستين بيبر، وذلك بتغيير اسمها على موقع التواصل الاجتماعي انستاغرام إلى هايلي بيبر.

وشارك جستين على انستغرام أيضا صورة له مع هايلي مرفقة بجملة: "زوجتي رائعة".

وأفادت تقارير إعلامية أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عاما، ونجم موسيقى البوب الشهير تزوجا سرا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقد غيرت هايلي، التي لديها 15.4 مليون متابع، كلا من اسمها على الموقع وطريقة التعريف بها.

وراجت شائعات بأن الثنائي قد تزوجا في نيويورك منذ شهرين ولكن هايلي نفت ذلك حينها.

وأعلنت هايلي وجاستين، البالغ من العمر 24 عاما، خطوبتهما في يوليو/ تموز الماضي. وكتب جستين حينها على انستاغرام: "هيلي أنا واقع في غرام كل ما يتعلق بك".

وأضاف "ملتزم للغاية بقضاء حياتي في التعرف على كل جزء منك وبحبك بكل صبر ولطف، قلبي ملكك بالكامل وسيضعك دوما في المقدمة".

كما كتب نجم البوب الشهير "أنت حب حياتي هايلي بالدوين ولا أريد أن أقضي حياتي مع أي شخص آخر".

مصدر الصورة Getty Images

ويمتلك جاستين بيبر 102 مليون متابع على انستاغرام، بينما تمتلك هايلي 15.4 مليون متابع.

وقال موقع تي أم زي الإلكتروني المتخصص بأخبار النجوم والمشاهير، إن هايلي سجلت اسمها الجديد كعلامة تجارية لكي تتمكن من استخدامه على البضائع ومنع أي شخص آخر من القيام بذلك.

وشوهدت هايلي ليلة الخميس مرتدية سترة تحمل على ظهرها اسم بيبر في حدث لشركة "ليفايز" للألبسة في مدينة نيويورك.

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