اليوم العالمي للصقارة: هواة تربية الصقور في مصر يسلطون الضوء على رياضة قديمة

  • 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

التقت مجموعة من هواة تربية الصقور المصريين في منطقة برج العرب الصحراوية بالقرب من مدينة الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمى للصيد باستخدام الصقور، المعروف كذلك باسم الصقارة، وتسليط الضوء على هذه الرياضة القديمة.

  • علاقة وطيدة تجمع بين ياسر وصقره من فصيلة العُقاب الذهبية. Reuters

    علاقة وطيدة تجمع بين ياسر وصقره من فصيلة العُقاب الذهبية.

  • تربى الصقور من فصيلة العُقاب الذهبية منذ قرون لاستخدامها في الصيد. Reuters

    تربى الصقور من فصيلة العُقاب الذهبية منذ قرون لاستخدامها في الصيد.

  • اصطفت الطيور الجارحة قبل شروق الشمس استعدادا ليوم الاحتفال. Reuters

    اصطفت الطيور الجارحة قبل شروق الشمس استعدادا ليوم الاحتفال.

  • وأمام المتفرجين، جابت الطيور الجارحة السماء قبل أن تنقض على فرائسها من الحمام والأرانب. Reuters

    وأمام المتفرجين، جابت الطيور الجارحة السماء قبل أن تنقض على فرائسها من الحمام والأرانب.

  • الصيد باستخدام الطيور الجارحة جزء من التراث في مصر، يعود إلى زمن قدماء المصريين. Reuters

    الصيد باستخدام الطيور الجارحة جزء من التراث في مصر، يعود إلى زمن قدماء المصريين.

  • عمار، 11 عاماً، يلاعب صقره المسمى "الأشقر". Reuters

    عمار، 11 عاماً، يلاعب صقره المُسمى "الأشقر".

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