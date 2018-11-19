اليوم العالمي للصقارة: هواة تربية الصقور في مصر يسلطون الضوء على رياضة قديمة
التقت مجموعة من هواة تربية الصقور المصريين في منطقة برج العرب الصحراوية بالقرب من مدينة الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمى للصيد باستخدام الصقور، المعروف كذلك باسم الصقارة، وتسليط الضوء على هذه الرياضة القديمة.
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Reuters
علاقة وطيدة تجمع بين ياسر وصقره من فصيلة العُقاب الذهبية.
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Reuters
تربى الصقور من فصيلة العُقاب الذهبية منذ قرون لاستخدامها في الصيد.
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Reuters
اصطفت الطيور الجارحة قبل شروق الشمس استعدادا ليوم الاحتفال.
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وأمام المتفرجين، جابت الطيور الجارحة السماء قبل أن تنقض على فرائسها من الحمام والأرانب.
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الصيد باستخدام الطيور الجارحة جزء من التراث في مصر، يعود إلى زمن قدماء المصريين.
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Reuters
عمار، 11 عاماً، يلاعب صقره المُسمى "الأشقر".
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