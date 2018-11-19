اليوم العالمي للصقارة: هواة تربية الصقور في مصر يسلطون الضوء على رياضة قديمة

التقت مجموعة من هواة تربية الصقور المصريين في منطقة برج العرب الصحراوية بالقرب من مدينة الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمى للصيد باستخدام الصقور، المعروف كذلك باسم الصقارة، وتسليط الضوء على هذه الرياضة القديمة.