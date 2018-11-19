مصدر الصورة iStock Image caption لجأت ليو إلى استخدام مشاهد مثيرة جنسيا في عدد من رواياتها

قضت محكمة صينية بسجن كاتبة لمدة 10 سنوات بسبب كتابة وبيع رواية صورت مشاهد جنسية مثلية.

وأدانت المحكمة في مقاطعة آنهوي، الشهر الماضي، الكاتبة المعروفة باسم ليو، بإنتاج "مواد فاحشة" وبيعها.

وصورت روايتها، التي حملت عنوان "أوكيوبيشن" (Occupation)، "سلوكيات مثلية للذكور... من بينها تصرفات جنسية منحرفة مثل الانتهاك والاعتداء"، بحسب المحكمة.

لكن عقوبة السجن لهذه المدة الطويلة أثارت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

ووفقا لموقع "بكين نيوز"، قدمت ليو المعروفة جيدا باسمها المستعار على الإنترنت "تيان يي"، استئنافا للحكم.

وتجرّم الصين إنتاج المواد الإباحية وبيعها.

"قاسٍ للغاية"

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة الشعب في مدينة ووهو الصينية بسجن ليو لإدانتها بإنتاج "مواد فاحشة" وبيعها بهدف التربح، وفقا لموقع "ووهو نيوز" الإخباري المحلي.

لكن تفاصيل الحكم وجلساته لم تظهر في وسائل الإعلام الصينية سوى هذا الأسبوع.

وفي البداية تلقى مسؤولي الشرطة بلاغات بشأن روايتها بعد أن بدأت تكتسب شهرة.

وقالت تقارير إن ليو باعت سبعة آلاف نسخة من هذه الرواية ومن روايات أخرى لجأت الى استخدام مشاهد مثيرة جنسيا، وحققت أرباحا بقيمة 150 ألف يوان (21,604 دولارت تقريبا)، حسبما ذكر موقع "غلوبال نيوز" الإخباري التابع للدولة.

لكن مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الحكم "مبالغ فيه".

وقال أحد المستخدمين على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي: "10 سنوات على رواية؟ هذا قاسٍ للغاية".

وأشار مستخدم آخر إلى حادثة وقعت عام 2013 عندما حكم على مسؤول سابق بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته باغتصاب فتاة كانت في الرابعة من عمرها.

وعلق مستخدم آخر على ما كتبه بالقول "هؤلاء الذين أدينوا بالاغتصاب يعاقبون بأقل من 10 سنوات. هذه الكاتبة عوقبت بـ 10 سنوات".