مصدر الصورة Getty Images Image caption يعد باتشان أعظم الممثلين في الهند

قال نجم بوليوود، أميتاب باشتان، إنه دفع ديون مئات المزارعين، مشيرا إلى أن قيمتها بلغت قرابة نصف مليون دولار.

وكتب النجم الهندي على مدونته إنه تكفل بدفع ديون 1398 مزارعا، وقال إنه يشعر بأنه "حقق انجازا كبيرا".

وأوضح أن جميع المزارعين من مقاطعة أوتار براديش، التي ولد فيها.

ويرزح عشرات الآلاف من المزارعين الهنود تحت وطأة الديون. ويعاني قطاع الزراعة منذ عقود من الجفاف وتناقص المياه وتراجع الإنتاجية بسبب انعدام التجهيزات العصرية.

وتعزا حوادث الانتحار بين المزارعين إلى هذه المشاكل التي يعانون منها، إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995.

ويعد أميتاب باشتان، البالغ من العمر 76 عاما، واحدا من أشهر الممثلين في الهند.

ودفع الديون المستحقة على المزارعين لبنك الهند الحكومي، الذي أصدر بيانات بالقيمة التي دفعها النجم السينمائي، حسب مدونته.

وبما أنه لا يمكن إحضار جميع المزارعين إلى مدينة مومباي التي يقيم فيها أميتاب باشتان، فقد حجز قطارا لنحو 70 منهم يستقبلهم في بيته ويقدم لهم بيانات الدوين المدفوعة.

ويتوقع أن يتم الاستقبال يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مصدر الصورة Reuters Image caption نصف سكان الهند يعملون في الزراعة

وفي مطلع هذا العام، دفع أميتاب باشتان ديون نحو 350 مزارعا من مقاطعة ماهاراشترا، التي خرج فيها آلاف المزارعين في مظاهرات مطالبين بمسح ديونهم وبرفع أسعار محاصيلهم.

وكان الممثل أيضا مثارا للجدل في قضية تخص الأراضي الزراعية، إذ قضت محكمة في 2007 أنه حصل على 90 ألف قدم من الأراضي الزراعية بصفة غير قانونية.

ووجهت له تم بالتزوير، لكن التهم أسقطت لاحقا، بعدما تخلى عن المطالبة بالأراضي.

وشارك أميتاب باشتان في نحو 190 فيلما، وأدى أدوارا في أفلام من إنتاج هوليوود في الأعوام الأخيرة. ويقدم نسخة هندية من برنامج "من يربح المليون"، وهو من أكثر البرامج مشاهدة في التلفزيون الهندي.