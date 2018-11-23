بالصور: الفائزون في مسابقة كوميديا الحياة البرية للتصوير
مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية" في مقدمتهم ماري ماكغاون التي فازت من بين آلاف المشاركين بجائزة أفضل مصور للقطات الكوميدية في الحياة البرية هذا العام عن صورتها التي تحمل عنوان "ضُبط متلبسا".
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MARY MCGOWAN/CWPA/BARCROFT IMAGES
كانت هذه الصورة التي التقطتها ماري ماكغاون لسنجاب في حالة ذهول هي الفائزة بين الصور المشاركة في المسابقة علاوة على جائزة أخرى فازت بها في مسابقة "لاند" فئة "اختيار الجمهور
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SHANE KEENA/CWPA/BARCROFT IMAGES
هذه الصورة لبومة يبدو أنها كانت تمارس لعبة "الاختباء" وهي بعدسة المتسابق شاين كينا. فازت الصورة بجائزة فئة "مخلوقات الجو" في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية".
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TANYA HOUPPERMANS/CWPA/BARCROFT IMAGES
فازت صورة "ابتسم للكاميرا" بعدسة تانيا هاوبرمان بجائزة فئة "البحر" في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية"، وهي لسمكة قرش تتجه نحو الكاميرا وعلى وجهها تعبير يشبه الضحك لدى البشر.
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ARSHDEEP SINGH/CWPA/BARCROFT IMAGES
وفازت صورة هذه البومة وهي في حالة من الدهشة في مدينة كابورتالا الهندية بجائزة "المشاركين الصغار". التقط هذه الصورة أرشدين سينغ.
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VALTTERI MULKAHAIN/CWPA/BARCROFT IMAGES
فاز فالتيري مولكاهاينين بجائزة فئة "أفضل مجموعة صور على الإنترنت" مع عدد من الصور لأسرة من الدببة في فنلندا.
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KALLOL MUKHERJEE/CWPA/BARCROFT IMAGES
صورة وحيد القرن يظهر كأنه مرتديا ريش ذيل طاووس في حديقة غورومارا المفتوحة في الهند، وهي من الصور التي لاقت إشادات عدة وتنتمي لمجموعة كالول موخرجي.
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DANIELLE D'ERMO/CWPA/BARCROFT IMAGES
صورة لهذا الدب الغاضب التقطت بعدسة دانييل ديرمو في ألاسكا، وهي أيضا من الصور التي لاقت إشادة من بين الصور المشاركة في المسابقة.
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ROIE GALITZ/CWPA/BARCROFT IMAGES
التقط هذه الصورة روي غاليتز في سفالبارد في النرويج لدب قطبي يضع عينيه خلف عدسات الكاميرا.
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GEERT WEGGEN/CWPA/BARCROFT IMAGES
التقط غريت فيجين هذه الصورة لسنجاب يمدد جسمه بين الزهور في السويد.
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BARNEY KOSZALKA/CWPA/BARCROFT IMAGES
زوج من حيوان الموظ يتناطحان وسط نبات التوت البري بعدسة بارني كوسزالاكا في وايومونغ في الولايات المتحدة.
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SERGEY SAVVI/CWPA/BARCROFT IMAGES
سحليتان كأنهما ترقصان التانغو في الصورة التي التقطها سيرغيف سافي في ويلباتو في سريلانكا.
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SERGEY SAVVI/CWPA/BARCROFT IMAGES
كما التقط نفس المصور هذه الصورة لقردين أثناء قتال درامي يدور بينهما في حديقة كاينغ كراتشان في تايلاند.
معرض الصور
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