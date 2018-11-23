بالصور: الفائزون في مسابقة كوميديا الحياة البرية للتصوير

  • 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية" في مقدمتهم ماري ماكغاون التي فازت من بين آلاف المشاركين بجائزة أفضل مصور للقطات الكوميدية في الحياة البرية هذا العام عن صورتها التي تحمل عنوان "ضُبط متلبسا".

  • سنجاب MARY MCGOWAN/CWPA/BARCROFT IMAGES

    كانت هذه الصورة التي التقطتها ماري ماكغاون لسنجاب في حالة ذهول هي الفائزة بين الصور المشاركة في المسابقة علاوة على جائزة أخرى فازت بها في مسابقة "لاند" فئة "اختيار الجمهور

  • بومة SHANE KEENA/CWPA/BARCROFT IMAGES

    هذه الصورة لبومة يبدو أنها كانت تمارس لعبة "الاختباء" وهي بعدسة المتسابق شاين كينا. فازت الصورة بجائزة فئة "مخلوقات الجو" في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية".

  • سمكة قرش TANYA HOUPPERMANS/CWPA/BARCROFT IMAGES

    فازت صورة "ابتسم للكاميرا" بعدسة تانيا هاوبرمان بجائزة فئة "البحر" في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية"، وهي لسمكة قرش تتجه نحو الكاميرا وعلى وجهها تعبير يشبه الضحك لدى البشر.

  • بومة ARSHDEEP SINGH/CWPA/BARCROFT IMAGES

    وفازت صورة هذه البومة وهي في حالة من الدهشة في مدينة كابورتالا الهندية بجائزة "المشاركين الصغار". التقط هذه الصورة أرشدين سينغ.

  • دببة VALTTERI MULKAHAIN/CWPA/BARCROFT IMAGES

    فاز فالتيري مولكاهاينين بجائزة فئة "أفضل مجموعة صور على الإنترنت" مع عدد من الصور لأسرة من الدببة في فنلندا.

  • وحيد القرن KALLOL MUKHERJEE/CWPA/BARCROFT IMAGES

    صورة وحيد القرن يظهر كأنه مرتديا ريش ذيل طاووس في حديقة غورومارا المفتوحة في الهند، وهي من الصور التي لاقت إشادات عدة وتنتمي لمجموعة كالول موخرجي.

  • دب DANIELLE D'ERMO/CWPA/BARCROFT IMAGES

    صورة لهذا الدب الغاضب التقطت بعدسة دانييل ديرمو في ألاسكا، وهي أيضا من الصور التي لاقت إشادة من بين الصور المشاركة في المسابقة.

  • دب قطبي ROIE GALITZ/CWPA/BARCROFT IMAGES

    التقط هذه الصورة روي غاليتز في سفالبارد في النرويج لدب قطبي يضع عينيه خلف عدسات الكاميرا.

  • سنجاب GEERT WEGGEN/CWPA/BARCROFT IMAGES

    التقط غريت فيجين هذه الصورة لسنجاب يمدد جسمه بين الزهور في السويد.

  • حيوان الموظ BARNEY KOSZALKA/CWPA/BARCROFT IMAGES

    زوج من حيوان الموظ يتناطحان وسط نبات التوت البري بعدسة بارني كوسزالاكا في وايومونغ في الولايات المتحدة.

  • سحليتان SERGEY SAVVI/CWPA/BARCROFT IMAGES

    سحليتان كأنهما ترقصان التانغو في الصورة التي التقطها سيرغيف سافي في ويلباتو في سريلانكا.

  • قردة SERGEY SAVVI/CWPA/BARCROFT IMAGES

    كما التقط نفس المصور هذه الصورة لقردين أثناء قتال درامي يدور بينهما في حديقة كاينغ كراتشان في تايلاند.

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