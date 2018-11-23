بالصور: الفائزون في مسابقة كوميديا الحياة البرية للتصوير

مجموعة من الصور الفائزة في مسابقة "تصوير كوميديا الحياة البرية" في مقدمتهم ماري ماكغاون التي فازت من بين آلاف المشاركين بجائزة أفضل مصور للقطات الكوميدية في الحياة البرية هذا العام عن صورتها التي تحمل عنوان "ضُبط متلبسا".