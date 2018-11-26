قطة وبصل "في الصندوق"
مجموعة من الصور المتنوعة التي يشارك بها جمهور بي بي سي حول فكرة "الصندوق".
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CLARE JEEVES
كلير جيفيس: "أنا قادر على التكيف، أعدك بذلك! لقد أثبتت هذه القطة، وهي من سلالة مين كون، أن حجمها ليس كبيرا بحيث يمكن وضعها في هذا الصندوق".
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JENNY DOWNING
جيني داونينغ: "مثل العديد من علب الثقاب...نظرة شاملة على حاويات بميناء في برشلونة".
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ALESSANDRA DISTEFANO
أليساندرا ديستيفانو: "إطار مربع يظهر منظرا رائعا في آيسلندا".
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ELISA DECKER
إليسا ديكر: "منزل مهجور على عربة – مشهد سريالي على رصيف ميناء نهر هدسون، بمدينة نيويورك الأمريكية".
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ROBBY BERNSTEIN
روبي بيرنشتاين: "صناديق والمناطق المحيطة بها في بهو أحد الفنادق في شمال العاصمة البريطانية لندن".
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RICHARD DERWENT
ريتشارد ديروينت: "تماثيل في حدائق في ريست بارك بمقاطعة بدفوردشاير البريطانية موضوعة في صناديق من الخشب الرقائقي لإبقائها في مأمن من أي معجبين".
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ISABEL LEMA
إيزابيل ليما: "ذكريات العمر في صندوق. كنت أرتب خزانة عندما عثرت على هذا الصندوق، الذي كان يخص والدتي وكانت تحتفظ فيه بالحلي طوال حياتها".
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ALISONT LIET POMPA GONZÁLEZ
أليسون ليت بومبا غونزاليز: "بائع متجول يبيع البصل في بلدة ريفية خارج مدينة هافانا الكوبية".
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CHRIS JAGAN
كريس جاغان: "هذا العصفور الصغير كان مشتاقا للخروج من صندوقه وسقط على كومة من العشب بعد ثوانٍ قليلة. ولحسن الحظ، لم تكن القطة بالقرب منه، الأمر الذي سمح لهذا العصفور بالهرب".
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CHYNA-MARIE SHOWLER
وأخيرًا، التقطت تشينا ماري شاولر هذه الصورة من داخل صندوق من الورق المقوى.
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