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أكد مغني موسيقى البوب الكندي جاستن بيبر لأول مرة أنه تزوج العارضة هايلي بالدوين.

وفي منشور بموقع إنستغرام لتبادل الصور، قال بيبر "تهنئة متأخرة للجميع بعيد الشكر. (إنه) أول عيد شكر كرجل متزوج".

وأبلغ المغني بالخبر في معرض تهنئتهم بعيد الشكر.

وأضاف المغني الكندي لمتابعيه، الذين يبلغ عددهم 102 مليون شخص، أن "الحب ليس سهلا" لكنه يبذل جهده، مثل المسيح، لكي يكون صبورا ومتفانيا.

وانتشرت شائعات عن زواج بيبر وبالدوين في نيويورك منذ شهرين، لكن العارضة نفت الأمر آنذاك.

وأفادت تقارير بأن الاثنين أتما الزواج بسرية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

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وفي الأسبوع الماضي، أكد الاثنان بشكل غير رسمي أنهما تزوجا، وذلك في تعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي. فقد أشار المغني لبالدوين مستخدما صفة "زوجتي"، بينما غيرت هي اسمها إلى "هايلي بيبر".

وفي منشوره بشأن عيد الشكر، تحدث بيبر (24 عاما) عن الدين.

وقال بيبر "شكرا للمسيح الذي بين لي أن كل يوم هو خطوة في رحلة التعلم، وساعدني على اقتفاء أثره بأن أكون صبورا وطيب القلب وبعيدا عن الأنانية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بيبر عن الدين.

فعند إعلان خطبته في يوليو/ تموز الماضي، قال بيبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "التوقيت الإلهي مثالي، حيث خطبنا في اليوم السابع من الشهر السابع. والرقم 7 هو رقم المثالية الروحية، هذا صحيح، ستجدون ذلك على محرك البحث غوغل".