كيف تحولت قاعدة عسكرية أمريكية بين الكوريتين إلى معرض فني؟
مراسل بي بي سي ستيفين ماكدونيل يرصد كيف تحولت قاعدة عسكرية أمريكية مهجورة بالقرب من كوريا الشمالية إلى معرض فني.
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BBC
تقع القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة "كامب غريفيز" في منطقة "منزوعة السلاح" بين الكوريتين، وأصبحت حاليا معرضا فنيا تعرض فيه أعمال فنانين محليين.
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BBC
تمركزت القوات الأمريكية في كامب غريفيز عام 1953 بسبب الحرب الكورية، وظلت هناك لمدة 50 عاما.
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BBC
من بين أبرز الصور التي التقطت للمعرض الفني، غزال بقرون ضخمة تمتد وتتشابك مع شجرة، أمام باب معدني هائل يمثل مدخل مستودع سابق للذخيرة.
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BBC
استطاع فنان جمع بعض الملابس من المنطقة ووضعها أمام كوخ كان يتبع الفوج 506 مشاة، وذلك في منطقة كثيفة النباتات.
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BBC
يرى الزائر على أرضية أحد الأكواخ أربطة وأحزمة وحقائب كانت تخص الجنود الأمريكيين متناثرة على الأرض.
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BBC
يستطيع الزائر عند الدخول إلى منطقة كانت مخصصة للعب البولينغ عبور مجموعة من عروض الصوتية والمصورة، مع إمكانية رؤية وسماع ألعاب نارية في البداية تتحول تدريجيا إلى أصوات نيران بنادق تشتد شيئا فشيئا، حتى تدرك في النهاية أنك تشاهد معركة ليلية.
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BBC
دونت على جدار أسماء 154 جنديا أمريكيا قتلوا في مناوشات على طول المنطقة منزوعة السلاح حتى بعد نهاية الحرب الكورية. وكان عاما 1967 و 1968 من بين أشد الأعوام الدموية، كما يمكن سماع صوت تسجيلات لجنود وهم يشقون طريقهم خلال تدريبات.
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BBC
يضفي التجول في المكان شعورا بأنك تسير داخل فيلم خيال علمي بعد دمار نووي، غير أن هذا المكان هو من مخلفات الحرب الباردة.
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USFK
تقع "كامب غريفيز إلى جوار قاعدة عسكرية، ولذا يمكنك سماع جنود كوريين يطلقون نيران بنادق وهم يتدربون على الحرب التي يأملون ألا تندلع مرة أخرى.
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