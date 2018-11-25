كيف تحولت قاعدة عسكرية أمريكية بين الكوريتين إلى معرض فني؟

دونت على جدار أسماء 154 جنديا أمريكيا قتلوا في مناوشات على طول المنطقة منزوعة السلاح حتى بعد نهاية الحرب الكورية. وكان عاما 1967 و 1968 من بين أشد الأعوام الدموية، كما يمكن سماع صوت تسجيلات لجنود وهم يشقون طريقهم خلال تدريبات.