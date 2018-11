وفاة المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي

مصدر الصورة Reuters

توفي في روما الإثنين برناردو برتولوتشي، الإيطالي الذي أخرج افلاما شهيرة "كالتانغو الأخير في باريس" ( The Last Tango in Paris) و"الامبراطور الأخير،" ( The Last Emperor) عن 77 عاما.

ولد برتولوتشي في بارما شمالي إيطاليا في عام 1941، ومن أعماله الشهيرة أيضا "المنصاع" ( The Conformist) و"الحالمون" ( The Dreamers) و"1900" و"السماء الساترة" ( The Sheltering Sky).

فاز برتولوتشي بجائزتي أوسكار، لاخراجه فيلم الامبراطور الأخير ومشاركته في كتابة قصته. وكان معروفا باسلوبه البصري الجريء واكسبه المحتوى الجنسي الفاضح في فيلم التانغو الأخير في باريس شهرة واسعة.

وأكد ناطق باسمه لبي بي سي أن برتولوتشي توفي بالسرطان بعد معاناة لم تستمر طويلا.

وكان آخر اعماله، فيلم "أنت وأنا" ( Me and You) قد عرض للمرة الأولى في مهرجان كان في عام 2012.

بدأ برتولوتشي مسيرته الفنية مساعدا للمخرج بيير باولو باسوليني في فيلمه "القواد" ( Accattone) في عام 1961.

مصدر الصورة AFP Image caption برتوولوتشي ومارلون براندو أثناء تصوير التانغو الأخير في باريس

وأخرج أول افلامه، وهو فيلم ( La Commare Secca) في عام 1962 وكان لم يبلغ من العمر الا 21 عاما.

أخرج برتولوتشي بعد ذلك افلاما عديدة مثل "قبل الثورة" ( Before the Revolution) و"استراتيجية العنكبوت" ( The Spider's Strategem)، ولكن الفيلم الذي أكسبه شهرة على النطاق العالمي كان "التانغو الأخير في باريس."

يحكي الفيلم قصة رجل أعمال أمريكي (لعب دوره الراحل مارلون براندو) يقيم علاقة جنسية ساخنة مع شابة فرنسية (ماريا شنايدر)، وقد منع عرضه في العديد من الدول للمشاهد الفاضحة التي احتوها.

أما فيلم "الامبراطور الأخير،" والذي يحكي قصة آخر أباطرة الصين بو يي، فقد حاز على 9 جوائز أوسكار في عام 1998 منها جائزة أفضل فيلم.

وكرّم برتولوتشي في ممر المشاهير في هوليوود بنجمة تحمل اسمه في عام 1998، كما منح جائزة السعفة الذهبية الشرفية في مهرجان كان عام 2011.