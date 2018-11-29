يقول إريك أدجيتي، نجّار يعمل في هذا المجال منذ 50 خمسين عاما، إن تصميم التوابيت عموما يعكس وظيفة أو حالة المتوفى الاجتماعية. وفي هذه الحالة "يعكس تابوت صُمم على شكل قرن فلفل رمزية مزارع"، ويمثل اللون الأحمر والتوابل شخصية هذا المتوفى، مضيفا "كان حارا ومزاجيا، شخص لا تتلاعب به".