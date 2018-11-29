بالصور: توابيت موتى بشكل الفلفل أو المرسيديس
يفخر نجّارون في غانا بصناعة توابيت للموتى تستلهم أفكارا تعكس مهنة وأحلام المتوفى أثناء حياته، وفيما يلي مجموعة من الصور التي تسلط الضوء على هذه الصناعة الفنية.
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Fellipe Abreu
تحرص أسرة المتوفى على تكريمه من خلال إقامة مراسم جنائزية تليق به ووضعه في تابوت يعكس حالته الاجتماعية واهتمامه في الحياة. واستطاع الصحفيان فيليبي أبريو وهنريك هدلير زيارة ورشتين من ورش صناعة التوابيت الخشبية في غانا، واحدة في العاصمة أكرا والثانية في مدينة كوماسي جنوبي البلاد، بغية مقابلة نجّارين تخصصوا في صناعة التوابيت حسب الرغبة الشخصية.
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Fellipe Abreu
تعد غانا واحدة من أكبر الدول المصدرة للكاكاو في العالم، لذا تدخر الأسر في المناطق الريفية الأموال التي يحصلون عليها بشق الأنفس لأغراض دفن موتاهم داخل توابيت خشبية تأخذ شكل نبات الكاكاو. وتصل تكلفة تابوت مثل هذا إلى ألف دولار، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لمزارعين، يكسب معظمهم أقل من ثلاثة دولارات في اليوم.
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Fellipe Abreu
يقول إريك أدجيتي، نجّار يعمل في هذا المجال منذ 50 خمسين عاما، إن تصميم التوابيت عموما يعكس وظيفة أو حالة المتوفى الاجتماعية. وفي هذه الحالة "يعكس تابوت صُمم على شكل قرن فلفل رمزية مزارع"، ويمثل اللون الأحمر والتوابل شخصية هذا المتوفى، مضيفا "كان حارا ومزاجيا، شخص لا تتلاعب به".
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Fellipe Abreu
يكثر الطلب على صناعة توابيت على هيئة سيارات مرسيدس بنز، وهذا التابوت لرجل ثري كان يمتلك هذه السيارة الألمانية، وسوف يجري حفر قبر يناسب طبيعة التابوت. وقال ستيف أنسا، صانع توابيت :"هذا التابوت من أكثر التوابيت انتشارا، فهو يمثل وضعا اجتماعيا بارزا لشخص المتوفى".
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Fellipe Abreu
كما يعد نموذج الطائرة من بين التصاميم المطلوبة في التوابيت، كهذا التابوت لطفل صغير ويرمز إلى رحلة ناجحة إلى "الحياة الآخرة"، وفي بعض الأحيان يساعد أفراد من المجتمع في عملية تمويل نفقات صناعة تابوت.
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Fellipe Abreu
سجل قطاع العقارات انتعاشا في السنوات الأخيرة في غانا، وهذا التابوت لصاحب أملاك يحظى بشعبية في منطقته نظرا لعمله في بناء منازل وتأجيرها لسكان المنطقة. وقال أدجيتي :"عموما تقع مسؤولية شراء تابوت المتوفى على عاتق الأهل، وينبغي لهم أيضا دفع نفقات مراسم الجنازة، بما في ذلك شراء طعام وشراب، وكفن المتوفى".
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Fellipe Abreu
يشكّل النجارون التابوت ثم يرسلونه إلى مرحلة تزيين السطح الخارجي والطلاء. وهذا التابوت يخص مغنية محلية وهو على هيئة ميكروفون. ويقول أنسا :"لا نعرف حجم المتوفى، لذا نسأل الأسرة عن ذلك أو نعتمد على صور شخصية له".
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Fellipe Abreu
انتشرت في الآونة الأخيرة صناعة توابيت تلبي انتعاش الطلب المحلي بحسب رغبة أسرة المتوفى.
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Fellipe Abreu
لم تكن المحفة والملكة في الواقع تابوتا للموتى، بل صُنعت خصيصا لوضعها في متحف فني في فلاديلفيا في الولايات المتحدة. ويشترى زبائن من أكثر من 20 دولة هذه التوابيت على مدار عقود.
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Fellipe Abreu
يستخدم النجّارون المحليون أدوات بدائية لتشكيل الخشب بما يتناسب مع صناعة التابوت.
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