مبيعات مذكرات ميشال أوباما تحقق أرقاماً قياسية خلال 15 يوماً

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أضحت مذكرات ميشال أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق من أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة هذا العام بعد مرور 15 يوماً من نشرها.

وقد باعت أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا بحسب آخر البيانات.

وتم الإعلان عن أرقام المبيعات من قبل دار النشر "بنغوين راندوم هاوس" الجمعة.

ويقول الناشر إن" الكتاب هو أيضاً من الكتب الأكثر مبيعاً في العديد من البلدان الأخرى من بينها استراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا وجنوب إفريقيا".

ميشال أوباما: نبذة شخصية

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ويلقي الكتاب الضوء على الحياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخلال وقتهم في البيت الأبيض وكأول سيدة أمريكية من أصول إفريقية وأول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.

كما تكشف ميشال أوباما في مذكراتها عن الصعوبات التي عاشتها مع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بداية فترة زواجهما لاسيما الإجهاض إلى أن اختارت التلقيح الاصطناعي لتنجب بعدها ماليا وساشا.

وانتقدت ميشال أوباما في هذه المذكرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة "إنني لن أغفر له أبداً لأنه عرض سلامة عائلتي للخطر بسبب تبنيه لمقولة أن زوجها لم يولد في الولايات المتحدة أي أنه رئيساً غير شرعي للبلاد".