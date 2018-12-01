أنجيلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لاتفاق بشأن حضانة الأبناء

مصدر الصورة PA Image caption انفصل برادت بيت وأنجيلينا جولي عام 2016

توصل نجما هوليوود براد بيت و أنجيلينا جولي لاتفاق بشأن حضانة أبنائهما، وذلك وفق ما أعلنه محام في القضية.

وانفصل الزوجان في سبتمبر/ أيلول عام 2016، بعد نحو عامين من الزواج، حيث أشارت جولي في دعوى الطلاق حينئذ إلى "خلافات لا يمكن تسويتها".

ولدى الزوجان ستة أبناء، منهم ثلاثة بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيين، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما.

ولم توضح محامية جولي كيفية تقسيم وقت الحضانة.

والتقى النجمان خلال فيلم "السيد والسيدة سميث" عام 2004، وارتبطا لمدة 10 سنوات قبل أن يتزوجا.

وكان ذلك الزواج هو الثاني بالنسبة للمثل الشهير، والثالث بالنسبة لجولي.

وبعد أن أعلنت جولي عن انفصالهما، انخرط الاثنان في نزاع قضائي بشأن حضانة الأطفال، تضمن خضوع بيت للتحقيق، في مزاعم ارتكابه انتهاكات بحق الأطفال، بعد أن فقد أعصابه أمام بعض منهم، لكنه بُرأ من تلك التهم لاحقا.

ويعني الاتفاق الأخير انتهاء النزاع القضائي بينهما بشأن حضانة الأبناء، لكنهما لم يتوصلا بعد لتسوية نهائية بشأن الطلاق.