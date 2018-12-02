بريانكا تشوبرا ونك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية

مصدر الصورة AFP/Raindrop Media Image caption أعلن يوناس وتشوبرا علاقتهما في الصيف

عقد قران نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نك جوناس بمراسم هندوسية، بعد يوم من من إجراء المراسم المسيحية.

ويحتفل الزوجان رفقة أصدقاء وأفراد عائلتيهما في فندق فخم في في مدينة دودبور في راجستان.

وقد تمت خطوبة جوناس وتشوبرا خلال الصيف بعد قصة عاطفية عاصفة.

وقالا على وسائل التواصل الجتماعي إن زواجهما كان "دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين".

ونشر العروسان صوارا للاحتفال التقليدي، ظهرت فيه العروس وقد رسمت على كفيها نقوش بالحناء، كما أقيمت مباراة كريكيت بين فريقي بريانكا ونك.

وتبع ذلك الاحتفالات بإطلاق ألعاب نارية.

مصدر الصورة AFP/Raindrop Media Image caption تشوبرا من أعلى ممثلات بوليوود أجرا

وقد أعلن يوناس البالغ من العمر 26 عاما وتشوبرا البالغة من العمر 36 عاما خطوبتهما خلال الصيف بعد إعلان علاقتهما العاطفية بوقت قصير.

وتشوبرا واحدة من أعلى ممثلات بوليوود أجرا، وكانت قد فازت بلقب "مس وورلد" عام 2000، ومثلت في أكثر مكن 50 فيلما.

وقد جربت حظها في التمثيل في الولايات المتحدة، فمثلت في مسلسل Quantico الأمريكي وفي عدد من الأفلام منها Ventilatorb و Baywatch.

واعتبرتها مجالة تايم واحدة من أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم عام 2016، بينما ذكرتها مجلة فوربس ضمن قائمة أكثر 100 شخصية نفوذا في العالم.

أما جوناس فقد ولد في تكساس ونشأ في نيوجيرسي، ثم شكل فرقة مع أخويه جو وكفين سموها "الإخوة جوناس" ، ثم أصبح يغني بمفرده.