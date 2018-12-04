اكتشفت أن أبي كان يخون أمي ولكني لم أستطع إخبارها

كيف سيكون إحساسك عندما تعتقد أن أحد والديك يخون الآخر؟ فريق نيوزبيت براديو بي بي سي ١ أجرى حواراً مع شاب في الخامسة والعشرين من عمره قضى سنوات وهو يشتبه في أن والده يخون أمه ما جعله يشعر بغضب وحالة إنكار وحزن.

لقد قرر أن يروي قصته دون أن يكشف عن هويته في محاولة منه لمساعدة من يمر بالتجربة ذاتها.

هاتف في الحمام

كنت في التاسعة عشرة من عمري، وعدتُ للتو من أحد المهرجانات. دخلتُ الحمام ورأيتُ هاتفاً محمولاً على جانب حوض الاستحمام. كنت أعرف أنه هاتف أبي فهو الهاتف ذاته الذي لاحظتُ وجوده في سيارته قبل سنوات عندما كنت ما أزال مراهقاً صغيرا.

وكنتُ آنذاك صغيراً جداً لذا لم يكن لي أي موقف بشأنه، ولكن الشكوك الآن بدأت تراودني،فالتقطت الهاتف الذي لم يكن محمياً "بكلمة سر" وفيما كنت أتفحص محتوياته، عثرتُ على رسائل نصية من امرأة. لم يكن بمقدوري أن أفهمها تقريباً لأنني كنت غاضباً جداً.

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وبدأت الأمور تتكشف أمام ناظري، لكني أحسستُ أنه لا وجود لأدلة كافية على وجود علاقة عاطفية، ولا سيما أن تلك الرسائل النصية لم توحي بذلك.

أخذتُ حماماً سريعاً وهدأتُ من روعي بعض الشيء ثم ذهبتُ لغرفتي، وسمعتُ أبي وهو يصعد الدرج للطابق العلوي فناديته وأريته الهاتف. كانت ردة فعله الأولية: "لا علم لي بما تتحدث عنه"، ثم أخذ الهاتف ونزل للطابق السفلي قبل أن يعود وفي يده حبل ربط الكلب قائلا:"حسناً دعنا نتحدث".

خلال سيرنا، كنت متوتراً وفي الحقيقة لم أتحداه على نحوٍ جدي جداً. أما هو فقد صور الأمر على أنه صديقة من مكان عمله كانت تقدم له الدعم ليجتاز أوقات صعبة بالعمل.

قال لي: "ليس لدي كثير من الأصدقاء ولا أعتقد أن والدتك يمكنها أن تتفهم الأمر إذا كان متعلقاً بامرأة أخرى". كنتُ فقط أحاول تبرير ما قاله. أما هو فقد شكرني لتقبلي الأمر على نحو جيد وكان هذا كل شيء.

من يكون آموس؟

كان الأمر ما يزال عالقاً في ذهني بعد مضي عامين . وكان والدي يساعدني في الانتقال لشقة جديدة ولديه هاتف آيفون جديد التقط به صورةً لي وأرسلها إلى أحدهم. لاحقاً أرسلت رسالة نصية لأمي أسألها إن كانت الصورة وصلتها فنفت ذلك، وهذا ما أثار الشك في نفسي. اقتربت من والدي فوجدته يرسل رسائل نصية لشخصٍ يُدعى (آموس). كنت أعلم أنه اسم مستعار لأنني كنت سأعرف إذا ما كان لدى والدي صديق بهذا الاسم.

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كان والدي سيقضي ليلته في شقتي وكنت أعرف بأنني سأفحص هاتفه ولذا في منتصف الليل التقطتُه وأنا أتحرك بحذر شديد ثم توجهت إلى الطابق السفلي. خرج والدي من غرفته لحظتها وقال: "هل لي أن أستعيد هاتفي لو سمحت؟!". لقد ضبطني متلبساً فادعيت أنني كنت في حاجة للهاتف لضبط ساعة المنبه. في الصباح توجهنا لتناول الإفطار قبل أن يغادر دون مناقشة الأمر.

بدا الوضع غريباً جدا، ومضت ستة شهور خفت خلالها تفكيري في الأمر. وعندما حل يوم عيد ميلاد أبي كنتُ أسير متجهاً إلى المطعم معه ومع أمي. كنتُ سألتقي أختي الأصغر مني والتي كانت متأخرة ما جعل صبر أبي ينفد إلى حد أنه بدأ في العودة للمنزل. أما أنا فقد كنت غاضباً جداً فاتبعته وأخذت أصيح به واتهمته بالجبن ووجدت نفسي فجأة أسأله: من هو آموس؟ استدار ونظر إليّ بوجه شاحب للغاية ولكنه تجاهل سؤالي وطلب مني التوقف عن الحديث في الأمر.

وعندما وصلنا المنزل، لم يكن أي منا يحمل مفتاحه. بدا الأمر غريباً ووجدتُ نفسي أنفجر بالبكاء وأعانقُه. لم أكن أعرف ماذا أفعل. أما هو فكان يعلم أنني أعرف ما يجري ولكنه لم يكن راغباً في الحديث. اعتقدت أمي وأختي أننا فقط كنّا في مشاحنة.

شعرتُ أنه ليس بوسعي أن أخبر أختي لأنها كانت ما تزال في المدرسة. تحملت عبء الأمر وحدي.

ولاحقاً اكتشفت أختي الأمر.

بعدها بعامين، وصلتني رسالة نصية من أختي تقول:" هل يمكنني الاتصال بك؟". كانت تبكي بحرقة عندما هاتفتني وقالت: "يا إلهي إن أبي يخون أمي".

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كانت قد اشتبهت بالأمر مثلي من خلال هاتفه المحمول عندما رأت تلك الرسائل المبعوثة إلى "آموس"، شعرتُ في تلك اللحظة بشيء من الراحة لسماع ما قالته وقررتُ مواجهته عبر الهاتف.

اتصلتُ وقلتُ له إنني وأختي نعلم بالأمر و"يتعين عليك إخبار أمي"، لاذ بالصمت وفي النهاية شكرني على إخباره بالأمر وكان هذا كل ما حدث.

سأغادر الليلة

لم يتحدث لأمي عن الأمر بعدها مباشرة ولم يتحدث حتى لأختي التي كانت ما تزال تقيم في منزل العائلة آنذاك. بعد ثلاثة شهور، لم يكن قد كاشف أمي بعد بالحقيقة أما أنا فقد وصلتُ لمرحلة أردت فيها فعلاً أن أضربه.

كان يوصلني ذات يوم بسيارته لمحطة القطار عندما وجدتُ نفسي أنفجر في وجهه غاضبا.

ليلتها أرسل لي رسالة نصية يقول فيها:" سأغادر الليلة. لقد تركتُ رسالة خلف ساعة الحائط وطلبتُ من أختك تسليمها لأمك يوم الجمعة".

ساءني بعض الشيء ما فعله ولكن بعد أن مرت ثلاثة شهور على أختي وهي مضطرة للعيش في المنزل مع كليهما لم تعد تهمني الطريقة التي أختارها.

وعندما وصلت المنزل كانت أمي قد فتحت بالفعل الرسالة وهكذا علمت بالأمر.

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ماذا حدث بعدها

لست نادماً على انكشاف الأمر. وأعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي. لم أرغب في أن أكون الشخص الذي يخبر أمي التي لا تشعر بالغضب لأنني كنت أعرف بالأمر طوال الوقت. في الحقيقة هي تشعر بالمهانة ازاء حقيقة أنه توجب عليّ أن أمر بكل ذلك.

نصيحتي

لدي نصيحتان رئيسيتان لكل من يمر بتجربة مثيلة. أولاً: فكر جيداً قبل أن تتخذ أي خطوة متهورة. لقد كانت هناك أوقات شعرتُ فيها بغضب جامح، لكن القيام بأعمال من قبيل أخذ حمام مثلاً قد يساعد في تهدئة روعك.

ثانياً: الحديث مع شخصٍ ما بشكلٍ لا ينتهك الخصوصية ساعدني كثيراً. أنا وأختي غالباً ما نُغضب بعضنا البعض ولكن ما حدث جعل علاقتنا بالتأكيد أكثر قوة.

وكان من الصعب علينا تقبل سلوك والدي بعد أن علمت أمي بالأمر، إذ لم يدفع لها المبلغ المالي الشهري الذي يكفله القانون لمن هو في وضعها، مما جعل حياتها صعبة جدا. كما طلب منها إعادة كمبيوتر أهدي لها ذات مرة في عيد الميلاد.

اتصلتُ به وطلبتُ منه أن يكف عن ذلك وكذلك فعلت أختي. في اليوم التالي أرسل رسالة نصية لكلينا يقول انه يفضل عدم التواصل معنا.

أمي وأبي في طريقهما للطلاق حاليا وأعتقد أنه الآن مع المرأة الأخرى. وأنا ما أزال أحاول تدبر طبيعة العلاقة التي يمكن أن تجمعنا به في المستقبل.

أليسون كوبر: خدمة استشارة العلاقات

الشعور بالوحدة وتحمل العبء شعور فظيع. إذا كنت في وضع كهذا يمكنك الحصول على دعم من خلال استشارة في مجال العلاقات. وإذا كنت تشعر بالقلق أو الذعر يمكنك رؤية طبيب المنطقة التي تقطن فيها. إذا كنت ما تزال في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، قد يكون من الجيد اطلاع أحد المعلمين على ما تمر به.

يمكنك أيضا مفاتحة فرد آخر من العائلة بالأمر مثل الأعمام أو الأخوال وطلب مساعدتهم بالحديث مع الوالدين.

في النهاية أشعر أن وجود شخص يمكنك الحديث اليه من أجل يخفف حدة كل تلك المشاعر المصاحبة للفقد، ويمكنه أن يساعدك في اجتياز الأوقات الصعبة وتقبل أنك لم تكن مسؤولاً عما حدث.

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