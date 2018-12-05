نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا تنشر صور فستان زفافها وطرحته بطول 75 قدما

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نشرت نجمة أفلام السينما الهندية بريانكا تشوبرا صورا لفستان زفافها وطرحته التي وصل طولها إلى نحو 75 قدما.

وتزوجت تشوبرا من المغني الأمريكي نك جوناس في ولاية راجيستان خلال حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي، وكشفت عن فستان زفافها وتفاصيل حياكته المعقدة على حسابها على موقع انستغرام يوم الأربعاء.

واستخدم مصمم الفستان، رالف لورين، أكثر من مليوني حبة لؤلؤ في ترصيعه، غير أن الطرحة وحدها جذبت الأنظار.

وعقد جوناس وتشوبرا خطبتهما في الصيف الماضي بعد قصة حب عاصفة.

وبطبيعة الحال كثر حديث مستخدمي الإنترنت بشأن طرحة فستان الزفاف الطويلة للغاية التي احتاجت إلى فريق صغير مرافق لها لحملها أثناء السير.

كما عقد البعض مقارنات، فيما أشار آخرون إلى أنها تتفوق على طرحة زفاف دوقة ساسكس التي وصل طولها إلى 16 قدما.

وارتدت تشوبرا فستان "رالف لورين" المزين يدويا في حفل يوم السبت في حديقة قصر أوميد بهاوان في مدينة جودفور.

وعقد القران والد جوناس، القس بول كيفين جوناس.

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وفي حديث لمجلة "بيبول" قالت تشوبرا إن الزفاف كان "دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين".

كما تضمن حفل الزفاف الذي استغرق ثلاثة أيام تجمعا اتسم بالتقاليد الهندوسية يوم الأحد، شهد تبادل الزوجين الوعود مرة أخرى.

وكان جوناس، 26 عاما، وشوبرا، 36 عاما، قد اتفقا على الخطبة في الصيف الماضي، بعد وقت قصير من تداول أخبار ارتباطهما عاطفيا.

وقالا في ذلك الوقت خلال حوار خاص إنهما تبادلا أولا الرسائل في سبتمبر/أيلول 2016. وظهرا معا في مهرجان "ميت غالا" 2017 وارتديا ملابس من تصميم رالف لورين، وبدأت أخبار علاقتهما تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية خلال عام لاحق.

وتشوبرا واحدة من أعلى ممثلات بوليوود أجرا، وفازت بلقب "مس وورلد" عام 2000 ورصيدها الفني يتجاوز 50 فيلما في الهند.

كما شاركت في التمثيل في الولايات المتحدة في جزء من مسلسل "كوانتيكو" التلفزيوني، وأدت أدوارا في "فينتيلاتور" و "باي ووتش" و "طفل مثل جاك".

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