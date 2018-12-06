بعدسات الجمهور: "زي موحد"
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "الزي الموحد"، وهو وجد عدة تأويلات مختلفة لدى الجمهور.
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SARAH SCAIFE
تقول سارة سكايف عن صورتها هذه "أحتفظ بهذه الأزرار في علبة داخل خزانة، وأخرجها أحيانا وأتأملها وأتذكر جدي. كانت هذه الأزرار موجودة في الزي الذي كان يرتديه عندما كان يعمل على حفارات بقناة مانشستر الملاحية منذ سنوات كثيرة مضت".
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WARREN SALMON
التقط وارين سالمون هذه الصورة بمنطقة فورت ماكهنري في مدينة بالتيمور بالولايات المتحدة أثناء احتفالات ذكرى عيد الاستقلال التي تحل في الرابع من يوليو/تموز كل عام.
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ELISA DECKER
رأت إليسا ديكر نمطا موحدا في هذا المشهد لدوائر على مجسمات مكعبة على ظهر شاحنة.
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ROBBY BERNSTEIN
روبي بيرنشتاين: "هذا هو إيرني غريفز. عمره 94 عاما، وهو محارب قديم في القافلة الروسية بالحرب العالمية الثانية. التقيت به في محطة تشارينغ كروس لقطارات الأنفاق في لندن. لقد أخبرني بأن ارتدائه الزي العسكري والأوسمة والخروج يوميا لجمع التبرعات هو ما يبقيه على قيد الحياة".
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JOAN TOLLERTON
جوان تولرتون: "النمط الموحد في بتلات هذه الزهرة يعد أمرا لافتا للنظر للغاية".
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DAVID SALISBURY
ديفيد ساليسبوري التقط هذه الصورة لعامل يعطي الإشارة لقطار لكي يغادر محطة على خط سكة حديد تراثي بمنطقة يوركشير في إنجلترا.
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HELEN JACKSON
وأخيرا، التقطت هيلين جاكسون هذه الصورة لرجل يرقص في مالاوي.
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