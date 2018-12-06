بعدسات الجمهور: "زي موحد"

تقول سارة سكايف عن صورتها هذه "أحتفظ بهذه الأزرار في علبة داخل خزانة، وأخرجها أحيانا وأتأملها وأتذكر جدي. كانت هذه الأزرار موجودة في الزي الذي كان يرتديه عندما كان يعمل على حفارات بقناة مانشستر الملاحية منذ سنوات كثيرة مضت".