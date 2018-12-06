بعدسات الجمهور: "زي موحد"

  • 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "الزي الموحد"، وهو وجد عدة تأويلات مختلفة لدى الجمهور.

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد SARAH SCAIFE

    تقول سارة سكايف عن صورتها هذه "أحتفظ بهذه الأزرار في علبة داخل خزانة، وأخرجها أحيانا وأتأملها وأتذكر جدي. كانت هذه الأزرار موجودة في الزي الذي كان يرتديه عندما كان يعمل على حفارات بقناة مانشستر الملاحية منذ سنوات كثيرة مضت".

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد WARREN SALMON

    التقط وارين سالمون هذه الصورة بمنطقة فورت ماكهنري في مدينة بالتيمور بالولايات المتحدة أثناء احتفالات ذكرى عيد الاستقلال التي تحل في الرابع من يوليو/تموز كل عام.

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد ELISA DECKER

    رأت إليسا ديكر نمطا موحدا في هذا المشهد لدوائر على مجسمات مكعبة على ظهر شاحنة.

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد ROBBY BERNSTEIN

    روبي بيرنشتاين: "هذا هو إيرني غريفز. عمره 94 عاما، وهو محارب قديم في القافلة الروسية بالحرب العالمية الثانية. التقيت به في محطة تشارينغ كروس لقطارات الأنفاق في لندن. لقد أخبرني بأن ارتدائه الزي العسكري والأوسمة والخروج يوميا لجمع التبرعات هو ما يبقيه على قيد الحياة".

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد JOAN TOLLERTON

    جوان تولرتون: "النمط الموحد في بتلات هذه الزهرة يعد أمرا لافتا للنظر للغاية".

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد DAVID SALISBURY

    ديفيد ساليسبوري التقط هذه الصورة لعامل يعطي الإشارة لقطار لكي يغادر محطة على خط سكة حديد تراثي بمنطقة يوركشير في إنجلترا.

  • بعدسات الجمهور: الزي الموحد HELEN JACKSON

    وأخيرا، التقطت هيلين جاكسون هذه الصورة لرجل يرقص في مالاوي.

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