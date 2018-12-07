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قرر الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت عدم تقديم حفل الأوسكار 2019 عقب جدل بشأن تغريدات كتبها حول المثلية.

وقال إنه لا يرغب في أن يكون مصدر تشتيت، مضيفا أنه "يأسف لإيذاء بعض الناس".

وأعلن اختيار هارت لتقديم حفل الأوسكار يوم الثلاثاء. وحينها قال إنها "فرصة العمر لي كممثل كوميدي".

لكن جدلا ثار بشأن تغريدات كتبها قبل نحو عشرة أعوام، إذ تضمنت عبارات فسرت على أنها معادية للمثليين.

وقال هارت في تغريدة مساء الخميس إنه فضل غدم تقديم الحفل، مضيفا "لأني لا أريد أن أكون عنصر تشتيت في ليلة يجب أن يحتفي بها الكثير من الفنانين الموهوبين".

وأشار إلى أن هدفه يتمثل في "جمع الناس سويا، وليس التفريق بينهم".

واستطرد قائلا: "أعتذر بصدق للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا والمتحيرين بشأن هويتهم الجنسية بسبب كلماتي غير المناسبة في الماضي".

ومن المقرر أن يقام حفل الأوسكار في لوس أنجيليس في 24 فبراير/شباط المقبل.