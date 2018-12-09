بالصور: حول العالم في أسبوع

  • 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

  • السترات الصفراء STEPHANE MAHE/REUTERS

    متظاهرون فرنسيون في الشوارع المحيطة بقوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس. وبدأت مظاهرات نظمتها جماعة حديثة الظهور في فرنسا أطلقت على نفسها "السترات الصفراء" بالاحتجاج على زيادة الضريبة على الوقود منذ عدة أسابيع في باريس، لكن هذه الجماعة انتشرت في جميع أنحاء فرنسا وتوسعت في مطالبها التي امتدت في الوقت الحالي لتشمل المطالبة بإصلاح التعليم.

  • جورج دبليو بوش ALEX BRANDON/POOL VIA REUTERS

    الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الابن في لحظة تأثر أثناء نعيه لوالده الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب أثناء الجنازة التي أُقيمت في واشنطن. وتوفي بوش الأب، الرئيس 41 للولايات المتحدة الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من 1989 إلى 1993، عن عمر يناهز 94 سنة.

  • سباق سانتا كلوز PETER NICHOLLS/REUTERS

    المشاركون في سباق "سانتا" في حديقة فيكتوريا في لندن، وهو السباق الذي يُنظم للعام العاشر على التوالي وتُخصص عائداته للأعمال الخيرية.

  • مظاهرات في بوليفيا SARA ALIAGA/REUTERS

    اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في لاباز في بوليفيا أثناء مظاهرات احتجاج ضد ترشح رئيس البلاد إيفو موراليس لانتخابات الرئاسة 2019.

  • باليه YASUYOSHI CHIBA/AFP

    عضوات في فرقة باليه بمركز كينيا للرقص قبل بداية عرض "كسارة البندق" في المسرح الوطني في العاصمة نيروبي. وافتتح هذا المركز في 2015 ويقوم التدريب على الرقص فيه على أساس المنهجيات المتبعة في الأكاديمية الملكية للرقص.

  • نحت TIZIANA FABI/AFP

    النحات التشيكي رادوفان زيفني يقدم عملا فنيا جديدا من الرمال يجسد مشهد "الميلاد" في بيازا سانت بييترو في الفاتيكان.

  • صيادون وصقور PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

    مجموعة من المشاركين في مسابقة صيد في كازاخستان ومعهم صقور ونسور ذهبية مدربة على الصيد.

  • طفل عامل HOSHANG HASHIMI/AFP

    طفل يغربل الفحم في أحد المحلات في مدينة هيرات في أفغانستان.

  • زفاف ADNAN ABIDI/REUTERS

    الممثلة الهندية المشهورة بريانكا شوبرا ونيك جوناس أثناء حفل زفافهما في نيودلهي. وترتدي بريانكا ثوب زفاف من تصميم رالف لورين ووشاح زفاف بطول 75 قدم مطرز بحوالي 2 مليون قطعة من اللؤلؤ.

  • غزلان سانتا كلوز KIRSTY WIGGLESWORTH/PA

    دوقة كورنوول مع غزلان سانتا كلوز في صورة التقطت أثناء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد.

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