بالصور: حول العالم في أسبوع
مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
-
STEPHANE MAHE/REUTERS
متظاهرون فرنسيون في الشوارع المحيطة بقوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس. وبدأت مظاهرات نظمتها جماعة حديثة الظهور في فرنسا أطلقت على نفسها "السترات الصفراء" بالاحتجاج على زيادة الضريبة على الوقود منذ عدة أسابيع في باريس، لكن هذه الجماعة انتشرت في جميع أنحاء فرنسا وتوسعت في مطالبها التي امتدت في الوقت الحالي لتشمل المطالبة بإصلاح التعليم.
-
ALEX BRANDON/POOL VIA REUTERS
الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الابن في لحظة تأثر أثناء نعيه لوالده الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب أثناء الجنازة التي أُقيمت في واشنطن. وتوفي بوش الأب، الرئيس 41 للولايات المتحدة الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من 1989 إلى 1993، عن عمر يناهز 94 سنة.
-
PETER NICHOLLS/REUTERS
المشاركون في سباق "سانتا" في حديقة فيكتوريا في لندن، وهو السباق الذي يُنظم للعام العاشر على التوالي وتُخصص عائداته للأعمال الخيرية.
-
SARA ALIAGA/REUTERS
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في لاباز في بوليفيا أثناء مظاهرات احتجاج ضد ترشح رئيس البلاد إيفو موراليس لانتخابات الرئاسة 2019.
-
YASUYOSHI CHIBA/AFP
عضوات في فرقة باليه بمركز كينيا للرقص قبل بداية عرض "كسارة البندق" في المسرح الوطني في العاصمة نيروبي. وافتتح هذا المركز في 2015 ويقوم التدريب على الرقص فيه على أساس المنهجيات المتبعة في الأكاديمية الملكية للرقص.
-
TIZIANA FABI/AFP
النحات التشيكي رادوفان زيفني يقدم عملا فنيا جديدا من الرمال يجسد مشهد "الميلاد" في بيازا سانت بييترو في الفاتيكان.
-
PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
مجموعة من المشاركين في مسابقة صيد في كازاخستان ومعهم صقور ونسور ذهبية مدربة على الصيد.
-
HOSHANG HASHIMI/AFP
طفل يغربل الفحم في أحد المحلات في مدينة هيرات في أفغانستان.
-
ADNAN ABIDI/REUTERS
الممثلة الهندية المشهورة بريانكا شوبرا ونيك جوناس أثناء حفل زفافهما في نيودلهي. وترتدي بريانكا ثوب زفاف من تصميم رالف لورين ووشاح زفاف بطول 75 قدم مطرز بحوالي 2 مليون قطعة من اللؤلؤ.
-
KIRSTY WIGGLESWORTH/PA
دوقة كورنوول مع غزلان سانتا كلوز في صورة التقطت أثناء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد.
معرض الصور
بعدسات الجمهور: "زي موحد"
- 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
بالصور: حول العالم في أسبوع
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
بالصور: محطات رئيسية في حياة جورج بوش الأب
- 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018