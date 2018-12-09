بالصور: حول العالم في أسبوع

متظاهرون فرنسيون في الشوارع المحيطة بقوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس. وبدأت مظاهرات نظمتها جماعة حديثة الظهور في فرنسا أطلقت على نفسها "السترات الصفراء" بالاحتجاج على زيادة الضريبة على الوقود منذ عدة أسابيع في باريس، لكن هذه الجماعة انتشرت في جميع أنحاء فرنسا وتوسعت في مطالبها التي امتدت في الوقت الحالي لتشمل المطالبة بإصلاح التعليم.