رحيل محمود القلعاوي أحد نجوم "ريا وسكينة"

مصدر الصورة Social media-twitter Image caption الممثل الكوميدي الراحل محمود القلعاوي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الممثل الكوميدي محمود القلعاوي، عن عمر ناهز 79 عاما.

وينحدر القلعاوي (مواليد نوفمبر/تشرين الثاني 1939 ) من عائلة لها باع طويل في االفن، فوالده الممثل الراحل عبد الحليم القلعاوي وشقيقته الممثلة إحسان القلعاوي.

ورغم أنه تخرج من كلية الحقوق عام 1964، إلا أن ميوله الفنية دفعته لممارسة مهنة التمثيل حيث برز اسمه منذ بداياته في عالم المسرح والسينما والتليفزيون.

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أعماله

من أهم الأعمال المسرحية التي شارك فيها القلعاوي: "الجوكر" و"أنت حر" و"على بيه مظهر" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"أنا مين فيهم" و"المحظوظ " و"عبده يتحدى رامبو" و"واحد لمون والتانى مجنون" و"أولاد دراكولا " و"واد عفريت" و"خد الفلوس وإجري" و"دربكة همبكة" و"وراك وراك" و"افتح المحضر" و" كناس وناس" و "المهزوز".

ومن أهم أفلام السينما التي تألق فيها: "ريا وسكينه" و"هدى ومعالي الوزير" و"لا من شاف ولا من دري" و"الرجل الذى عطس" و"أحضان الخوف" و"قمر الليل" و"صباح الخير يا سيناء" و"برج المراهقين".

أما آخر أعماله فكان ظهوره في فيلم "علي سبايسي".

ولم تكن مشاركاته في الأعمال التلفزيونية أقل أهمية من السينما، فقد لعب أدوارا مهمة في العديد من المسلسلات أبرزها: "رحلة المليون" و"برج الأكابر". أما آخر مسلسل شارك فيه فكان "معكم هايم عبد الدايم" إلى جانب الفنان سمير غانم.

ولم يظهر في الأونة الأخيرة في وسائل الإعلام إلا قليلاً بسبب توقفه عن العمل، وظهر في عزاء شقيق الممثل أحمد بدير، وفي عزاء الفنان الراحل مظهر أبوالنجا، الذي كانت تربطهما صداقة قوية.