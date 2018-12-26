أفضل الصور الإخبارية في أسبوع
مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة خلال أسبوع.
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EDGAR SU/REUTERS
زهاو جيان وين يطعم سمكة الراي اللساعة، وهو يرتدي زي سانتا كلوز أثناء احتفالات أعياد الميلاد تحت الماء المعروفة بمهرجان سي أكواريام كريسماس في سنغافورة.
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DAN KITWOOD/GETTY IMAGES
عدد كبير من الركاب الذين تبدو عليهم علامات الإرهاق بعد الانتظار لساعات طويلة في مطار غاتيويك في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عقب اكتشاف اقتراب طائرتين بدون طيار تحلقان في محيط المطار. ولم يستأنف المطار العمل إلا في صباح اليوم التالي. وألُغيت رحلات جوية كان من المفترض أن تحمل آلاف المسافرين بعد ما أطلقت عليه الشرطة "عمل متعمد لتعطيل الطيران".
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GORAN TOMASEVIC/REUTERS
أم تبكي بجوار تابوت يحمل ابنها الذي توفي بسبب ما يشتبه أنه إصابة بفيروس إيبولا في بيني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
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MICHAEL DANTAS/AFP
بعض السكان يشاهدون حطام الحي الإكوادوري في مدينة مانوس في البرازيل بعد تعرض المنطقة لحريق هائل. ورغم ضراوة النيران، لم يسفر الحريق عن أي ضحايا. وترجح السلطات أن الحريق نتج عن انفجار إناء ضغط.
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SUSANA VERA/REUTERS
عمال في العاصمة الإسبانية مدريد يضعون اللمسات الأخيرة على تمثال يحمل اسم "جوليا"، الذي صممه الفنان الإسباني جويه بلينسا.
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ZOHRA BENSEMRA/REUTERS
بائع جوال في أحد شوارع العاصمة السنغالية داكار يعرض زينة الكريسماس.
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SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS
فريق بحث وإنقاذ يقترب من الكبسولة Soyuz MS-09 التي تحمل أحد أفراد طاقم رواد الفضاء بالمحطة الفضائية الدولية بعد فترة وجيزة من هبوطها في منطقة نائية بالقرب من مدينو زيكازغان في كازاخستان.
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MATT CARDY/GETTY IMAGES
بعض الأشخاص يلتقطون صورا لآخر أعمال فنان الشوارع بانسكي في بورت تالبوت في إقليم ويلز بالمملكة المتحدة. ويحافظ هذا الفنان على إخفاء هويته الحقيقية، لكنه يعرض رسوم الغرافيتي التي يرسمها على الجدران في الشوارع على حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي إنستاغرام.
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OBAMA FOUNDATION/CHUCK KENNEDY/AFP
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوزع هدايا عيد الميلاد على الأطفال وآبائهم في المركز الطبي الوطني للأطفال في واشنطن.
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HANNAH MCKAY/REUTERS
جوقة من الأطفال يشاركون في تدريب على الإنشاد في كاتدرائية سان بول في لندن.
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