أفضل الصور الإخبارية في أسبوع

عدد كبير من الركاب الذين تبدو عليهم علامات الإرهاق بعد الانتظار لساعات طويلة في مطار غاتيويك في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عقب اكتشاف اقتراب طائرتين بدون طيار تحلقان في محيط المطار. ولم يستأنف المطار العمل إلا في صباح اليوم التالي. وألُغيت رحلات جوية كان من المفترض أن تحمل آلاف المسافرين بعد ما أطلقت عليه الشرطة "عمل متعمد لتعطيل الطيران".