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توفي الكاتب والروائي الإسرائيلي البارز عاموس عوز عن عمر يناهز 79 عاما، حسبما أعلنت ابنته المؤرخة فانيا أوز.

وتحولت السيرة الذاتية التي كتبها عوز بعنوان "حكاية الحب والظلام" إلى فيلم سينيمائي أنتج عام 2015 أخرجته النجمة نتالي بورتمان.

وعرف عوز بتوجهاته اليسارية ومواقفه السياسية الداخلية والخارجية.

ولطالما وجه المتشددون في إسرائيل اتهامات بالخيانة لعوز بسبب دعمه المستمر لحل الدولتين وانتقاده لسياسة الاستيطان.

وكان عوز يرد على هذه الاتهامات بأنه يعتبرها "أوسمة على صدره".

وفي حوار له في برنامج "نيوزنايت" على بي بي سي في عام 2016، قال عوز: "لقد تم وصفي بالخائن عدة مرات في حياتي. التاريخ مليء بالناس، رجالا ونساء، من الذين تصادف أن يكونوا متقدمين عن عصرهم واتهموا بالخيانة من قبل بعض معاصريهم ".

ووصفه غيدي كليبمان الصحفي في بي بي سي بأنه كان "صوتا لليبرالية والبحث عن السلام مع الفلسطينيين في إسرائيل".

امتهن عوز الصحافة في مراحل من حياته كما كان يدرس الأدب في جامعة بن غوريون في بئر السبع.

وكتبت ابنته فانيا على حسابها على تويتر "لقد توفي أبي الحبيب الآن بعد معاناة مع مرض السرطان وبعدما تدهورت حالته بشكل سريع، لقد توفي أثناء نومه وكانت الأسرة تحيط به".

وأضافت "من فضلكم احترموا مشاعرنا ، وأنا لن أكون قادرة على التعليق، أشكر كل من أحب والدي".