أفضل صور التقطها القراء حول العالم لعام 2018

ريستي أندريدا: أتمنى أن أكون قوية وصاحبة عزيمة، مثل هذه الفتاة ولو ليوم واحد. بينما كنت أزور قرية تسمى "ميهيليو" في رومانيا، لاحظت الفتاة الكاميرا في يدي، وسألتني بأدب إذا كان من الممكن أن التقط لها صورة، بسترتها الجديدة وردية اللون. وبعكس كل الأشياء حولها، حافظت على هامتها مرفوعة، وبدت مملؤة بالأمل.