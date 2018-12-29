أفضل صور التقطها القراء حول العالم لعام 2018
على مدار العام، كنتم ترسلون إلى بي بي سي صوركم الرائعة. هذه بعض أبرز تلك الصور.
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Eric Etchart
إيريك إيتشارت: أخذت هذه اللقطة في القطار السريع، الذي يربط بين لندن وباريس، حيث كنت في طريقي إلى فرنسا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. هذا الرجل، الذي كان يجلس بالقرب مني، أمضي الرحلة وهو ينظر من النافذة.
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Miles Gomme
مايلز غوم: طائر البلشون يترقب لكي يلتقط سمكة.
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SUJITH SUDARSAN
سوجيث سودارسان: صبية ينتظرون ركل ضربة ركنية، خلال مباراة لكرة القدم على شاطئ أرثونكال، في ولاية كيرالا بالهند.
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Carlos Grasso
كارلوس غراسو: الظروف المناخية القاسية، والعواصف الترابية والتربة شديدة الجفاف، تجعل تجربة مهرجان "الرجل المحترق" في بريطانيا صعبة للغاية، بالنسبة لكثيرين، لكني ما زلت أحبها. أو بعبارة أخرى، إنه المكان الذي يكرهه جسدك، لكنك تشتاق بشدة للعودة إليه كل عام.
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Guy Needham
غي نيدام: "التقطت هذه الصورة في المرتفعات الغربية، في دولة بابوا غينيا الجديدة. لقد قضيت بعض الوقت هناك مع قبيلة "هولي"، ودعيت لمشاهدة هذا الرجل، الذي يستعد لتجمع تقليدي يسمى "سينغ سينغ".
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Gordon Petersen
غوردون بيترسين: صغار طيور البطريق الإمبراطوري، في بحر "وودل" في القارة القطبية الجنوبية، لا يوجد ما يهددهم فوق الثلوج، لذا تبدو تلك الطيور الصغيرة متحمسة للقدوم إلينا، والتحقق من وجودنا.
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Bergina Leka
بيرجينا ليكا: ليلة ممطرة في ميدان بيكاديللي، في العاصمة البريطانية لندن.
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Jenny Downing
جيني داوننغ: "وقعت الكارثة، وذُرفت الدموع"، وذلك في إشارة ساخرة إلى سقوط حلوى الأيس كريم على الأرض.
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Hannah Moore
هانا مور: كنت أنا وابنتي مستعدتين للاستحمام، حين قررنا التقاط تلك الصورة. ستذكرني الصورة دوما ليس بمظهر شعرنا، وإنما بالعمر الذهبي، حينما كنت أنا كل عالمها، كما ستكون هي بالنسبة لي دائما.
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Graham Bolton
غراهام بولتون: التقطت هذه الصورة بالمصادفة، وقت تناول وجبة الغداء خلف كنيسة سانت بول، أو كما تعرف بكنيسة الممثلين، في منطقة كوفنت غاردن في لندن، قبل نحو عامين. كان هذا الرجل منهمكا في قراءة الصحيفة، بينما كان الدب (دمية) يبدو منتبها لما يفعله.
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Elena Romantseva
إيلينا رومانتسيفا: بالأمس كانت آخر مرة أتناول فيها القهوة، في فنجاني المفضل. لقد كان صباحا جميلا، على شاطئ نهر "نيفا"، الذي يمر عبر مدينة سان بطرسبرغ في روسيا".
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David Campbell-Lenaghan
ديفيد كامبل ليناغان: مجموعات من الأشخاص يرتدون ملابس تجسد الشياطين، خلال مسيرة في الشوارع ضمن مهرجان "لا ميرسي" في برشلونة، حيث يركض "الشياطين" في الشوارع، ممسكين بالألعاب النارية في أيديهم.
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Lucy Bell
لوسي بيل: الثلوج فوق الأوراق. التقطت هذه الصورة بكاميرتي البسيطة ذات الثقب".
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Pubarun Basu
بوبارون باسو: هذا طقس يؤيه أفراد قبائل "سانثال"، في نيبال والهند، حيث تصلي النساء الشابات لأول مرة، تحت إشراف الأكبر سنا. الجيل الأصغر هنا محاط دوما برعاية الكبار".
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Reste Andrada
ريستي أندريدا: أتمنى أن أكون قوية وصاحبة عزيمة، مثل هذه الفتاة ولو ليوم واحد. بينما كنت أزور قرية تسمى "ميهيليو" في رومانيا، لاحظت الفتاة الكاميرا في يدي، وسألتني بأدب إذا كان من الممكن أن التقط لها صورة، بسترتها الجديدة وردية اللون. وبعكس كل الأشياء حولها، حافظت على هامتها مرفوعة، وبدت مملؤة بالأمل.
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Will Fellingham
ويل فيلنغهام: هذا تذكير بمدى سرعة تحركنا في الزمن والمكان، وأهمية أن نتوقف بين الحين والآخر، لكي ننظر حولنا بينما تمر بنا هذه الأحداث السماوية.
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DIMITRA STASINOPOULOU
ديميترا ستاسينوبولو: التقطت هذه الصورة خلال عرض مسرحي، أدي على ارتفاع 3 آلاف متر، فوق جبل "جاد دراغون" الجليدي، في إقليم "يونان" الصيني.
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Samantha Coleman
سامانثا كولمان: "كل شيء ممكن".
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