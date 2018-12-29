أفضل صور التقطها القراء حول العالم لعام 2018

  • 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018

على مدار العام، كنتم ترسلون إلى بي بي سي صوركم الرائعة. هذه بعض أبرز تلك الصور.

  • رجل ينظر من نافذة القطار Eric Etchart

    إيريك إيتشارت: أخذت هذه اللقطة في القطار السريع، الذي يربط بين لندن وباريس، حيث كنت في طريقي إلى فرنسا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. هذا الرجل، الذي كان يجلس بالقرب مني، أمضي الرحلة وهو ينظر من النافذة.

  • طائر البلشون Miles Gomme

    مايلز غوم: طائر البلشون يترقب لكي يلتقط سمكة.

  • صبية يلعبون كرة القدم SUJITH SUDARSAN

    سوجيث سودارسان: صبية ينتظرون ركل ضربة ركنية، خلال مباراة لكرة القدم على شاطئ أرثونكال، في ولاية كيرالا بالهند.

  • أشخاص في صحراء، خلال مهرجان "الرجل المحترق" Carlos Grasso

    كارلوس غراسو: الظروف المناخية القاسية، والعواصف الترابية والتربة شديدة الجفاف، تجعل تجربة مهرجان "الرجل المحترق" في بريطانيا صعبة للغاية، بالنسبة لكثيرين، لكني ما زلت أحبها. أو بعبارة أخرى، إنه المكان الذي يكرهه جسدك، لكنك تشتاق بشدة للعودة إليه كل عام.

  • رجل أفريقي يزين وجهه برسومات Guy Needham

    غي نيدام: "التقطت هذه الصورة في المرتفعات الغربية، في دولة بابوا غينيا الجديدة. لقد قضيت بعض الوقت هناك مع قبيلة "هولي"، ودعيت لمشاهدة هذا الرجل، الذي يستعد لتجمع تقليدي يسمى "سينغ سينغ".

  • صغار طيور البطريق Gordon Petersen

    غوردون بيترسين: صغار طيور البطريق الإمبراطوري، في بحر "وودل" في القارة القطبية الجنوبية، لا يوجد ما يهددهم فوق الثلوج، لذا تبدو تلك الطيور الصغيرة متحمسة للقدوم إلينا، والتحقق من وجودنا.

  • ميدان بيكاديللي Bergina Leka

    بيرجينا ليكا: ليلة ممطرة في ميدان بيكاديللي، في العاصمة البريطانية لندن.

  • حلوى الأيس كريم على الأرض Jenny Downing

    جيني داوننغ: "وقعت الكارثة، وذُرفت الدموع"، وذلك في إشارة ساخرة إلى سقوط حلوى الأيس كريم على الأرض. ‌

  • امرأة وابنتها ترقدان على الأرض Hannah Moore

    هانا مور: كنت أنا وابنتي مستعدتين للاستحمام، حين قررنا التقاط تلك الصورة. ستذكرني الصورة دوما ليس بمظهر شعرنا، وإنما بالعمر الذهبي، حينما كنت أنا كل عالمها، كما ستكون هي بالنسبة لي دائما.

  • رجل يقرأ صحيفة Graham Bolton

    غراهام بولتون: التقطت هذه الصورة بالمصادفة، وقت تناول وجبة الغداء خلف كنيسة سانت بول، أو كما تعرف بكنيسة الممثلين، في منطقة كوفنت غاردن في لندن، قبل نحو عامين. كان هذا الرجل منهمكا في قراءة الصحيفة، بينما كان الدب (دمية) يبدو منتبها لما يفعله.

  • فنجان قهوة مكسور Elena Romantseva

    إيلينا رومانتسيفا: بالأمس كانت آخر مرة أتناول فيها القهوة، في فنجاني المفضل. لقد كان صباحا جميلا، على شاطئ نهر "نيفا"، الذي يمر عبر مدينة سان بطرسبرغ في روسيا".

  • مسيرة بمهرجان في برشلونة David Campbell-Lenaghan

    ديفيد كامبل ليناغان: مجموعات من الأشخاص يرتدون ملابس تجسد الشياطين، خلال مسيرة في الشوارع ضمن مهرجان "لا ميرسي" في برشلونة، حيث يركض "الشياطين" في الشوارع، ممسكين بالألعاب النارية في أيديهم.

  • ثلوج فوق أوراق نبات Lucy Bell

    لوسي بيل: الثلوج فوق الأوراق. التقطت هذه الصورة بكاميرتي البسيطة ذات الثقب".

  • أشخاص يؤدون طقوس صلاة Pubarun Basu

    بوبارون باسو: هذا طقس يؤيه أفراد قبائل "سانثال"، في نيبال والهند، حيث تصلي النساء الشابات لأول مرة، تحت إشراف الأكبر سنا. الجيل الأصغر هنا محاط دوما برعاية الكبار".

  • فتاة ترتدي سترة وردية اللون Reste Andrada

    ريستي أندريدا: أتمنى أن أكون قوية وصاحبة عزيمة، مثل هذه الفتاة ولو ليوم واحد. بينما كنت أزور قرية تسمى "ميهيليو" في رومانيا، لاحظت الفتاة الكاميرا في يدي، وسألتني بأدب إذا كان من الممكن أن التقط لها صورة، بسترتها الجديدة وردية اللون. وبعكس كل الأشياء حولها، حافظت على هامتها مرفوعة، وبدت مملؤة بالأمل.

  • صور للقمر Will Fellingham

    ويل فيلنغهام: هذا تذكير بمدى سرعة تحركنا في الزمن والمكان، وأهمية أن نتوقف بين الحين والآخر، لكي ننظر حولنا بينما تمر بنا هذه الأحداث السماوية.

  • عرض مسرحي DIMITRA STASINOPOULOU

    ديميترا ستاسينوبولو: التقطت هذه الصورة خلال عرض مسرحي، أدي على ارتفاع 3 آلاف متر، فوق جبل "جاد دراغون" الجليدي، في إقليم "يونان" الصيني.

  • طفل يلهو مع كلب Samantha Coleman

    سامانثا كولمان: "كل شيء ممكن".

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