العالم يحتفل برأس السنة الجديدة 2019

  • 1 يناير/ كانون الثاني 2019

مجموعة من الصور من أنحاء متفرقة حول العالم أثناء الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2019.

  • رأس السنة EPA

    الألعاب النارية انطلقت احتفالا برأس السنة الجديدة لمدة 12 دقيقة من أعلى جسر مرفأ سيدني في أستراليا.

  • ألعاب نارية EPA

    السماء في هونغ كونغ تضيء بالألعاب النارية أثناء احتفالات الصين بالعام الجديد.

  • العام الجديد Getty Images

    احتفالات عشية العام الجديد في العاصمة الصينية بكين.

  • برج خليفة Getty Images

    برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، مضاء بالألعاب النارية في دبي أثناء الاحتفالات بقدوم العام الجديد.

  • الفلبين Reuters

    احتفالات العام الجديد في مدينة كويزون في الفلبين.

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