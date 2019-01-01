العالم يحتفل برأس السنة الجديدة 2019
مجموعة من الصور من أنحاء متفرقة حول العالم أثناء الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2019.
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EPA
الألعاب النارية انطلقت احتفالا برأس السنة الجديدة لمدة 12 دقيقة من أعلى جسر مرفأ سيدني في أستراليا.
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EPA
السماء في هونغ كونغ تضيء بالألعاب النارية أثناء احتفالات الصين بالعام الجديد.
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Getty Images
احتفالات عشية العام الجديد في العاصمة الصينية بكين.
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Getty Images
برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، مضاء بالألعاب النارية في دبي أثناء الاحتفالات بقدوم العام الجديد.
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Reuters
احتفالات العام الجديد في مدينة كويزون في الفلبين.
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