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حجبت نتفليكس حلقة من برنامج ساخر ينتقد السعودية بعد تلقي شكاوى من مسؤولين سعوديين، مما يثير تساؤلات عن حدود حرية التعبير على الإنترنت، حسبما قالت صحيفة فايناشال تايمز.

وقالت نتفليكس إنها ألغت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع مع حسن منهاج" في السعودية بعد أن قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنها تخرق قوانين المملكة للجرائم الإلكترونية.

وفي الحلقة انتقد منهاج، وهو أمريكي مسلم من أصول هندية، السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وانتقد منهاج بالتحدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما انتقد الحرب التي يشنها تحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مشروعين قانونين يحمل أحدهما ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي.

وقالت كارين عطية، محررة صحيفة واشنطن بوست حيث كان خاشقجي يكتب مقالاته، في تغريدة إن قرار نتفليكس "مثير للغضب".

وقالت فاينانشال تايمز إن نتفليكس دافعت عن قرارها قائلة "إننا ندعم بقوة حرية الإبداع الفني في العالم ولا نلغي هذه الحلقة إلا في السعودية بعد تلقي طلب قانوني سليم، وحتى نمتثل للقانون السعودي".