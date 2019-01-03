ريكي مارتن يعلن أنه أصبح أبا لطفلة مع زوجه سوري الأصل

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قال النجم العالمي البورتوريكي ريكي مارتن وزوجه الرسام سوري الأصل جوان يوسف، إنهما أصبحا والدين لطفلة.

وأعلن النجم العالمي، البالغ من العمر 47 عاما، عن ولادة طفلتهما في ليلة رأس السنة على صفحته على انستغرام، قائلا "يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لطفلة جميلة وفي صحة جيدة، سميناها لوسيا مارتن يوسف".

وكتب ريكي مارتن تغريدة في حسابه في تويتر، وأرفقها وزوجه جوان بصورة لابنتهما دون أن يكشف عن وجهها "لقد كان وقتًا خاصًا لنا ولا يمكننا الانتظار لنرى العالم الذي ستأخذنا إليه هذه الطفلة المتميزة. لقد وقعنا في حب لوسيا".

ومارتن هو أيضا أب لطفلين توأم يبلغان من العمر 9 سنوات هما ماتيو وفالنتينو، الذين يربيهما مع زوجه.

وكان مارتن ويوسف تزوجا مطلع العام 2018، في احتفالٍ سري.

وجوان يوسف رسام سوري الأصل ويحمل الجنسية السويدية، ومن مواليد مدينة رأس العين، والده كردي وأمه أرمنية، هاجرت عائلته إلى السويد، حيث درس الرسم في كلية الفنون.