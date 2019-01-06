جولة في "مدينة الجليد" بالصين
افتتح في الصين أحد أكبر مهرجانات الجليد في العالم، ويضم مجموعة متنوعة من القلاع المتجمدة والتماثيل الثلجية.
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Reuters
افتتحت الصين رسميا مهرجان هاربين الدولي للثلوج والجليد يوم السبت.
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EPA
جاء الافتتاح بإطلاق الألعاب النارية وتقديم عرض ترفيهي.
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EPA
يستقطب المهرجان ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام.
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EPA
استخدم حوالي 120 ألف متر مكعب من الجيلد و 111 ألف متر مكعب من الثلج لبناء عالم كامل من الثلوج والجليد.
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EPA
قام الآلاف من الفنانين والعاملين ببناء المنحوتات المعروضة في المدينة الجليدية، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر.
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Reuters
يوجد حوالي 2019 رجل ثلج معروض على نهر سونغهوا المتجمد تيمنا بالعام الجديد 2019.
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EPA
من أنشطة المهرجان مسابقة للسباحة الشتوية يشارك فيها أكثر من 300 شخص يتحدون المياه الباردة.
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EPA
المهرجان، الذي بدأ لأول مرة في أوائل الثمانينات، يستمر حتى 5 فبراير/شباط.
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