مصدر الصورة Getty Images Image caption فيلم رامي مالك حقق المفاجأة وفاز بجائزتين في حفل غولدن غلوب

حقق فيلم الملحمة البوهيمية، بطولة الممثل رامي مالك، مفاجأة كبيرة وفاز بجائزتين رئيسيتين في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

وحصل مالك، وهو أمريكي من أصل مصري، على جائزة أفضل ممثل، وهو ما يرشحه للتنافس على جائزة الأوسكار الشهر المقبل.

وحقق الفيلم أيضا جائزة أفضل فيلم درامي.

ويحكي الفليم قصة صعود فرقة "كوين" الإنجليزية، ويجسد قصة حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري.

وجاءت مفاجأة الملحمة البوهيمية، في الوقت الذي صبت فيه غالبية الترشيحات لصالح فيلم "ولادة نجم"، والاعتقاد بأنه سيفوز بخمس جوائز، لكنه حقق فعليا جائزة واحدة.

وحقق فيلم "كتاب أخضر" نجاحا كبيرا، فقد حصد ثلاث جوائز.

وفاز بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل سيناريو، كما فاز عمر الصالحي علي بجائزة أفضل ممثل مساعد.

مصدر الصورة ALEX BAILEY Image caption رامي مالك لعب دور المغني الأسطوري ميركوري نجم فرقة الملكة

وتعد جوائز غولدن غلوب مؤشرا لجوائز الأوسكار التي من المقرر الإعلان عنها الشهر المقبل.

وحقق فيلم الملحمة البوهيمية نجاحا رغم مشاكل أثناء عملية الإنتاج. فقد طرد المخرج الأصلي برايان سينغر، من الفيلم بسبب "سلوك غير موثوق به"، وسط تقارير تفيد بأنه اشتبك مع مالك في موقع التصوير. وأكمل المخرج دكستر فليتشر المشروع.

إلا أن هذا لم يكن عائقا أمام نجاح الفيلم الذي حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بالولايات المتحدة.

وفي كلمته يوم الأحد، لم يشكر مالك المخرج سينغر، ولكنه أشاد بالمغني ميركوري الذي رحل عام 1991، وأهدى الجائزة إلى روحه وقال :"هذه من أجلك وبسببك، أيها الرئع".

كما أشاد أيضا بفرقة كوين، التي حضر بعض أفرادها الاحتفال وهم برايان ماي وروجر تايلور.

ووجه مالك الشكر لهما، وقال "إليك بريان ماي وروجر تايلور، للتأكيد على أن الأصالة لا تزال في العالم".