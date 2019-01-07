من هو رامي مالك الذي فاز بجائزة "غولدن غلوب"؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption رامي مالك أول ممثل أمريكي مصري يفوز بجائزة غولدن غلوب عن أفضل ممثل في فيلم بوهيمن رابسودي

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عن أدائه لشخصية فريدي ميركوري في فيلم " Bohemian Rhapsody " وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة لأمريكي من أصول مصرية.

"نبضات قلبي تتسارع، يكاد قلبي ينفجر"

وأقيم حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نسخته الـ 76، في فندق "بيفرلي هيلتون" في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة في 6 من يناير/كانون الثاني 2019.

ويروي الفليم قصة صعود فرقة" Queen" الإنجليزية، الذي يجسد فيها رامي سيرة حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري منذ بداية تشكيل الفرقة من قبل بريان ماي وروغر تايلور عام 1970 ، وحتى تأديتهم لأغنية "فيرست آيد" الشهيرة عام 1985 قبل 6 سنوات من وفاة ميركوري. وأخرج الفيلم براين سينغر، صاحب سلسلة أفلام X-Men. وشارك إلى جانب رامي مالك، الممثلان جوني ديب وبين ويشو.

وجسد رامي مالك دور فريدي ميركوري وحاز على إعجاب النقاد لأدائه هذا الدور.

فمن هو رامي مالك؟

ينحدر رامي سعيد مالك من أسرة قبطية أرثوذكسية مصرية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978 من مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا بمصر. وقال في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن لديه أصولاً يونانية أيضاً.

ولدى مالك شقيق توأم مطابق له بالشكل وشقيقة كبرى تعمل طبيبة. وكان مالك يستطيع التحدث بالعربية حتى سن الرابعة من عمره رغم أنه وُلد في لوس أنجلوس بكاليفورنيا عام 1981.

رامي مالك في دور أسطورة الروك فريدي ميركوري

مصدر الصورة Getty Images/PA Image caption رامي مالك إلى اليسار وفريدي ميركوري يمينا

حياة شخصية

خلال المرحلة الثانوية من دراسته، شجعه والده على دراسة القانون ليصبح محامياً، وانضم إلى فريق المسابقات، وهناك لاحظ معلمه موهبته في مجال التأويل الدرامي للأحداث، فشجعه على التمثيل في مسرحية "Zooman and The Sign ". كان أداؤه جيداً وأدرك حينها رامي قوة التمثيل الذي جعل والده عاطفياً أثناء مشاهدته له ولم يمانع بعد ذلك ابنه من اختيار مهنة التمثيل.

فدرس المسرح في جامعة "إيفانسفيل" في ولاية إنديانا، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عاكم 2003.

كرمته جامعته لاحقاً في عام 2017، بجائزة المتخرجين الناجحين، وهي تعطى للذين درسوا فيها وقدموا إنجازات وخدمات للمجتمع أو حققوا نجاحاً ملحوظا على المستوى الشخصي.

وتحدثت بعض التقارير عن علاقة حب تربطه بالممثلة الأمريكية لوسي بونتون البالغة من العمر 24 عاما، وقد ظهرا مؤخرا سويا في بيفرلي هيلز.

وكان رامي ولوسي قد تقاربا أكثر أثناء مشاركتهما في فيلم Bohemian Rhapsody.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رامي مالك وحبيبته الممثلة لوسي بونتون أثناء حفل تسلم جائزة غولدن غلوب

أعماله

ورغم صغر سن رامي مالك، إلا أنه حقق الكثير من النجاحات والانجازات في مجال السينما والدراما وحصل على عدة جوائز في مسيرته الفنية.

أفلام

ففي عام 2006 و2009 ، برز في أداء دور شخصية الفرعون أخمن رع في الفيلم الذي يتألف من جزأين، ليلة في متحف " Night in the Museum "

" في عام 2011، لعب شخصية ستيف دبياسي في فيلم " Larry Crown ".

". 2012، شارك في ثلاثة أفلام منها "سفينة حربية" و"ملحمة الشفق" و"المعلم".

2013، فيلم "توايلايت ساغا" و"ليس لهم هيئات القديسين" و"مدى قصير" و"الفتى العجوز".

2014، فيلم "نيد فور سبيد" و"ليلة في متحف" و"دم يسوع".

2016، شارك في فيلم القلب المغفل

2017، لعب الدور الرئيسي في فيلم قلب باستور المريض.

مسلسلات

في عام 2015 مثّل رامي مالك دور القرصان الإلكتروني "إليوت ألدرسون" في المسلسل التلفزيوني "مستر ربوت" وهو الدور الذي فاز عنه بجائزة إيمي عام 2016.

2004، بنات غيلمور، وفي عام 2005، تألق في فيلم "هناك" و"متوسط" و"حرب في المنزل". و"مستر روبوت""ويب بورتر" و"أسطورة كورا" و"بيليف" وغيرها من المسلسلات.

جوائز

نال جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل عن فيلم افتتان البوهيمية عام 2019 وجائزة إيمي برايمتايم عن دوره في مسلسل مستر روبوت عام وجوائز اختيار النقاد للتلفزيون كأفضل ممثل 2016

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