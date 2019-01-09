مصر تستعيد قطعة أثرية مهربة إلى بريطانيا

مصدر الصورة وزارة الآثار المصرية Image caption القطعة الأثرية كانت عرضت في معبد الكرنك في الأقصر

تسلمت مصر رسميا قطعة أثرية كانت عُرضت للبيع في قاعة مزاد في لندن. ويقول مسؤولون إنها هُربت خارج مصر بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الآثار المصرية على موقع فيسبوك، إنها استعادت القطعة بعد عمليات بحث في مواقع المزادات العالمية على شبكة الإنترنت.

ولا يعرف كيف ومتى هُربت القطعة المكتوب عليها اسم الملك الفرعوني أمنحتب الأول، خارج مصر.

وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام وزارة الآثار المصرية إن القطعة كانت عُرضت في المتحف المفتوح في معبد الكرنك في مدينة الأقصر.

وأضاف عبد الجواد أن استعادة القطعة نتجت عن جهود وتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية والسلطات البريطانية، وقال إن القطعة استلمتها السفارة المصرية في سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر الصورة وزارة الآثار المصرية Image caption القطعة الأثرية كانت عرضت في معبد الكرنك في الأقصر

وصعدت السلطات المصرية من جهودها في وقف تهريب آثارها في السنوات الاخيرة.

وحذرت مصر أنها لن تتعاون مع المتاحف الأجنبية مالم تعاد القطع الأثرية المهربة.

وأعلن المتحف الوطني الاسكتلندي في إدنبره أنه سيعرض في الثامن من شهر فبراير/شباط المقبل، جزءا من حجارة كانت تكسو الهرم الأكبر في الجيزة.

مصدر الصورة المتحف الوطني الاسكتلندي Image caption قطعة من الحجارة التي تكسو الهرم الأكبر ستعرض في اسكتلندا

وهذه القطعة الأثرية هي الوحيدة من الحجارة التي تكسو الهرم الأكبر تعرض خارج مصر.

والقطعة عبارة عن حجر كلسي أبيض كبير وسيعرض أمام الناس لأول مرة منذ وصوله إلى إسكتلندا في عام 1872.

وأخذت القطعة إلى بريطانيا ليستلمها تشارلز سميث الذي أجرى مع زوجته أول مسح كبير ودقيق للهرم الأكبر في عام 1865.

وعرض الزوجان القطعة حينها في منزلهما في إدنبره.