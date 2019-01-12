أفريقيا في أسبوع: مظاهرات السودان واحتفالات عيد الميلاد

  • 12 يناير/ كانون الثاني 2019

مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا خلال الأسبوع الماضي.

  • عمر البشير Getty Images

    الرئيس السوداني عمر البشير يلوح بعصاه وسط حشد من مؤيديه في الخرطوم.

  • متظاهرين AFP

    عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس السوداني في ميدان بالخرطوم.

  • مظاهرة معارضة للبشير في السودان Getty Images

    المظاهرات المؤيدة للبشير جاءت بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده. وفي هذه الصورة، امرأة تغطي وجهها لتفادي الغاز المسيل للدموع.

  • حارس أمن AFP

    أحد أفراد الأمن المصري ينظر عبر نافذة مصر أثناء إلقاء مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الخميس الماضي.

  • نجوم بلاك بانثر Getty Images

    نجوم فيلم بلاك بانثر، بينهم الممثلة داناي غوريرا (يسار الصورة) ولوبيتا نيونغو خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

  • مسيحيون Getty Images

    احتفالات عيد الميلاد في إثيوبيا، حيث يتجه المسيحيون الأرثوذكس إلى كنيسة في مدينة لاليبيلا للاحتفال بهذه المناسبة.

  • كاتدرائية جديدة في مصر AFP/Getty Images

    مصر افتتحت أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط مساء الأحد تزامنا مع إقامة قداس احتفالي بعيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس.

  • أطفال يلعبون كرة القدم Reuters

    أطفال يلعبون كرة القدم بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في يوم إعلان فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

  • حادث قطار AFP

    حشد بالعاصمة النيجيرية، لاغوس، يشاهد عملية رفع عربة قطار سكة حديد خرجت عن مسارها في ساعة الذروة وإعادتها مرة ثانية.

  • نيلسون مانديلا EPA

    تمثال لزعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، وسط 54 تمثالا لناشطين مناهضين لنظام الفصل العنصري في مدينة جوهانسبرغ.

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