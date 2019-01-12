أفريقيا في أسبوع: مظاهرات السودان واحتفالات عيد الميلاد
مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا خلال الأسبوع الماضي.
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Getty Images
الرئيس السوداني عمر البشير يلوح بعصاه وسط حشد من مؤيديه في الخرطوم.
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AFP
عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس السوداني في ميدان بالخرطوم.
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Getty Images
المظاهرات المؤيدة للبشير جاءت بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده. وفي هذه الصورة، امرأة تغطي وجهها لتفادي الغاز المسيل للدموع.
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AFP
أحد أفراد الأمن المصري ينظر عبر نافذة مصر أثناء إلقاء مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الخميس الماضي.
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Getty Images
نجوم فيلم بلاك بانثر، بينهم الممثلة داناي غوريرا (يسار الصورة) ولوبيتا نيونغو خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.
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Getty Images
احتفالات عيد الميلاد في إثيوبيا، حيث يتجه المسيحيون الأرثوذكس إلى كنيسة في مدينة لاليبيلا للاحتفال بهذه المناسبة.
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AFP/Getty Images
مصر افتتحت أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط مساء الأحد تزامنا مع إقامة قداس احتفالي بعيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس.
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Reuters
أطفال يلعبون كرة القدم بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في يوم إعلان فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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AFP
حشد بالعاصمة النيجيرية، لاغوس، يشاهد عملية رفع عربة قطار سكة حديد خرجت عن مسارها في ساعة الذروة وإعادتها مرة ثانية.
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EPA
تمثال لزعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، وسط 54 تمثالا لناشطين مناهضين لنظام الفصل العنصري في مدينة جوهانسبرغ.
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