مصدر الصورة 20TH CENTURY FOX Image caption رُشحت أوليفيا كولمان وريتشيل وايز لجوائز الأوسكار عن دورهما في فيلم "صاحبة الحظوة"

تصدر فيلم "ذا فيفوريت" (صاحبة الحظوة) من إخراج المخرج اليوناني الأصل يورغوس لاثيموس وبطولة النجمة البريطانية أوليفيا كولمان، وفيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون الذي أنتجته شبكة "نيتفليكس" وصور بالأبيض والأسود ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام، إذ رُشح كل منهما لـ 10 جوائز.

ويشير مصطلح "ذا فيفوريت"(صاحب الحظوة) في اللغة الإنجليزية إلى الشخص المقرب من الحاكم أو من شخص صاحب نفوذ، وفي أعراف أنظمة الحكم الملكية في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان الحاكم يعطي لمثل هؤلاء الأشخاص دورا سياسيا مهما.

ويعد فيلم "صاحبة الحظوة" من أفلام الدراما التاريخية الكوميدية، إذ تدور أحداثه في انجلترا في بدايات القرن الثامن عشر مع اعتلاء الملكة آن العرش وتمكن صديقتها في الطفولة، دوقة مارلبورو سارة تشرشل، من أن تصبح صاحبة الحظوة (ذا فيفوريت) لديها وموضع ثقتها ما يمنحها نفوذا كبيرا وتدخلا في حكم البلاد، لكن مجيئ إبنة عم لها تدعى أبيغيل لتعمل خادمة في القصر يقلب هذه الموازنة لاحقا.

وضمت قائمة الأفلام الأخرى المرشحة كلا من "مولد نجم" و"نائب الرئيس"، ولكل منهم ثمانية ترشيحات، ثم فيلم "النمر الأسود" بسبعة ترشيحات.

ويعد فيلم "النمر الأسود"، وهو من إنتاج شركة "مارفيل"، أول فيلم كوميدي تدور أحداثه حول بطل خارق أسود يُرشح لهذه الجائزة.

وكان فيلم "النمر الأسود" الأكثر تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر بالولايات المتحدة في عام 2018.

وشملت قائمة الممثلين البريطانيين المرشحين للجوائز كلا من أوليفيا كولمان وريتشيل وايز عن دورهما في فيلم "المفضلة"، بالإضافة إلى كريستيان بيل عن فيلم "نائب الرئيس".

الأفلام الأكثر ترشيحا

-"صاحبة الحظوة"، و"روما" - عشر جوائز

-"مولد نجم"، و"نائب الرئيس" - ثماني جوائز

-"النمر الأسود" - سبع جوائز

-"رجل الكوكلاس كلان الأسود" - ست جوائز

-"بوهيميان رابسودي"، و"الكتاب الأخضر" - خمس جوائز

-"الرجل الأول"، و"عودة ماري بوبينز" - أربع جوائز

مصدر الصورة ALFONSO CUARÓN Image caption رشحت ياليتزا أباريسيو لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روما"

أفضل فيلم

-"رجل الكوكلاس كلان الأسود"

-"النمر الأسود"

-بوهيميان رابسودي

-"صاحبة الحظوة"

-"الكتاب الأخضر"

-"روما"

-"مولد نجم"

-"نائب الرئيس"

أفضل ممثل

-كريستيان بيل - فيلم "نائب الرئيس"

-برادلي كوبر - فيلم "مولد نجم"

-ويليام ديفو - فيلم "أت إتيرنيتيز غيت"

-رامي مالك - فيلم "بوهيميان رابسودي"

-فيغو مورتينسين - فيلم "الكتاب الأخضر"

مصدر الصورة MARY CYBULSKI/20TH CENTURY FOX Image caption ريتشارد إي غرانت مع ميليسا مكارثي في فيلم "هل يمكن أن تغفر لي؟"

أفضل ممثلة

-ياليتزا أباريسيو - فيلم "روما"

-غلين كلوز - فيلم "الزوجة"

-أوليفيا كولمان - فيلم "صاحبة الحظوة"

-ليدي غاغا - فيلم "مولد نجم"

-ميليسا ماكارثي - فيلم "هل يمكن أن تغفر لي؟"

وقد رُشح أيضا الممثل ريتشارد إي غرانت لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "هل يمكن أن تغفر لي؟"، وهذه هي المرة الأولى التي يرُشح فيها غرانت لجوائز الأوسكار.

وسيقام حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار في 24 فبراير/شباط القادم.