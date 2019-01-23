السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية

مصدر الصورة AFP Image caption من المتوقع أن ينظم في السعودية تحدي "ركوب الثيران" على غرار مهرجان "باملبونا" الإسباني.

أعلنت السعودية مجموعة من الخطط الطموحة، التي سينفذها قطاع الترفيه، من بينها تحدي "ركوب الثيران" على غرار مهرجان "باملبونا" في إسبانيا.

ومن المقرر أيضا افتتاح متحف للشمع في المملكة، واستضافة مغني الراب المعروف "جي زد".

ويطمح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إلى تحقيق عائدات بمليارات الدولارات من خلال هذه الخطط.

ولدى الإعلان عن استراتيجية قطاع الترفيه الثلاثاء، أعلن آل الشيخ عن عشرات الفعاليات المقرر تنظيمها في السعودية خلال العام الحالي.

وأعرب عن رغبته في أن تساهم البنوك والشركات ورجال الأعمال "في دعم قطاع الترفيه وتطويره على مستوى المملكة بما ينسجم مع تطلعات شعبنا وتقاليد مجتمعنا".

وتحظى محاولة تحويل السعودية إلى مركز إقليمي للترفيه بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن صورة الأمير والبلد بشكل عام تأثرت مؤخرا بشكل سلبي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي اشتهر بانتقاده لبعض سياسات السعودية، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقدم عدد من الأفراد للمحاكمة في السعودية، لكن الادعاء رفض تقارير استخباراتية غربية تفترض أن قتل خاشقجي نفذ بناء على تعليمات من الأمير محمد بن سلمان.