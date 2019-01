View this post on Instagram

Nour al Mukhled, our #WPP project manager speaking at @tedx_kuwaitcity about her work helping survivors of gender based violence with @abolish153 and @eithar.kw. #abolish153 #GBV #حملة_الغاء_المادة_١٥٣ #قيادات_نسائية نور المخلد مديرة مشروع ورشة عملنا مع جامعة ماري لاند تتحدث في تد تالكس حول تجربتها مع تقديم المساعدة للمعنفات في الكويت في الحملة ومع فريق إيثار التطوعي.