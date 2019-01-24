يقام معرض في صالة عرض "نانيري" في لندن لعرض مجموعة فنية من أعمال الفنانة دورين فليتشر، وهي أعمال تتضمن مشاهد مستوحاة من البيئة العامة لشوارع لندن وحدائقها، فضلا عن أبنية تعرضت للهدم منذ ذلك الوقت. وتقول فليتشر عن أعمالها الفنية: "عندما كنت في سن المراهقة اعتدت رسم ما يمكن أن يُطلق عليه (معالم تكاد تكون اندثرت). إنها تسجل مشاهد قبل أن تتغير معالمها وتغير استخدام الأبنية، أو انهيارت جدران، أو أسطح مهجورة، أو حظائر أصبحت غير مستخدمة، أو لافتات لمتاجر ضاعت معالمها، أو أثاث شوارع متهالك، أو جداريات". واللوحة بعنوان (طريق تجاري في شرقي لندن عام 1989). تقول الفنانة عن هذه اللوحة إنها "تظهر حالة تفاؤل بأثر رجعي لما كان عليه واقع هذه الفترة، إنه طريق مترب وقذر وملوث قبل بناء نفق يربط الطريق السريع مع دوكلاند".