بعدسات الجمهور: "زجاج وصلب"
في كل أسبوع، ننشر مجموعة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات القراء لموضوع حددناه سلفا. موضوعنا هذه المرة يحمل عنوان "زجاج وصلب".
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Gordon Calder
صورة التقطها غوردون كالدير، ويقول عنها "كنت أزور (مدينة) ليفربول (في إنجلترا) للمرة الأولى قبل سنوات، وصادفت هذا المزيج الرائع من السلالم المتحركة والثابتة".
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Andy Lawlor
صورة التقطتها أندي لاولور لمتحف غوغينهايم في بيلباو في إسبانيا.
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Mateusz Kosto
يقول ماتيوز كوستو عن صورته هذه "أحب تصوير التصميمات المعمارية والذي بدأت به منذ عامين. أحب البحث عن أشكال استثنائية ومثالية وكل شيء غير عادي".
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Chris Frazer Smith
كريس سميث التقط هذه الصورة، ويقول عنها "تتميز مقاطعة هرتفوردشير (في إنجلترا) بتاريخ قوي في صناعة مجسمات الصلب، يعود إلى فترة ثلاثينات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى، عندما نمت الحاجة إلى الحديد الصلب ومزج المعادن لصناعة الطائرات والمركبات الحربية فضلا عن بناء المنازل".
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Rachel Oldroyd
صورة التقطتها راشيل أولدرويد، وتقول عنها "التقطت هذه الصورة في متنزه كيو غاردنز (في لندن)، وأنا أنظر إلى أعلى لهذا الهيكل الضخم الذي يمثل خلية نحل".
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Helen Copley
تقول هيلين كوبلي صاحبة هذه الصورة "تجلب أعمدة من الزجاج والصلب الضوء من أعلى إلى غرفة تحت الأرض بقاعة الذكرى بالنصب التذكاري للسلام الذي يخلد ذكرى ضحايا القنبلة الذرية في ناجازاكي في اليابان. تحمل أرفف من الصلب كتبا تضم أسماء الضحايا. وأمام الأرفف مقعد خشبي يترك عليه الزائرون متعلقات تحمل تعازيهم".
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Clive Jarman
صورة التقطها كليف جارمان لجسر أدور فيري في شورهام في ويست ساسكس بإنجلترا. يقول جارمان "وقف رجلان يتحدثان إلى بعضهما في ما يشبه مشهدا لأشباح".
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Ian Watson
التقط إيان واتسون هذه الصورة لزهور عبر نافذة قطار.
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Sarah Keggin
التقطت سارة كيغين هذه الصورة التي تقول عنها "التقطت هذه الصورة في سريلانكا عندما مر قطار بجانب قطارنا في محطة. أحببت صورة وجه الرجل المسن الذي ينظر عبر زجاج مكسور".
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Kevin J.A. Johnson
التقط كيفين جونسون هذه الصورة للفاتيكان أثناء دراسته في روما.
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Richard Kaye
وأخيرا صورة التقطها ريتشارد كاي من محطة قطارات في لندن.
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