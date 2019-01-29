بعدسات الجمهور: "زجاج وصلب"

كريس سميث التقط هذه الصورة، ويقول عنها "تتميز مقاطعة هرتفوردشير (في إنجلترا) بتاريخ قوي في صناعة مجسمات الصلب، يعود إلى فترة ثلاثينات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى، عندما نمت الحاجة إلى الحديد الصلب ومزج المعادن لصناعة الطائرات والمركبات الحربية فضلا عن بناء المنازل".