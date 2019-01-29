بعدسات الجمهور: "زجاج وصلب"

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2019

في كل أسبوع، ننشر مجموعة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات القراء لموضوع حددناه سلفا. موضوعنا هذه المرة يحمل عنوان "زجاج وصلب".

  • درج معلق ومصعد Gordon Calder

    صورة التقطها غوردون كالدير، ويقول عنها "كنت أزور (مدينة) ليفربول (في إنجلترا) للمرة الأولى قبل سنوات، وصادفت هذا المزيج الرائع من السلالم المتحركة والثابتة".

  • متحف غوغيناهيام Andy Lawlor

    صورة التقطتها أندي لاولور لمتحف غوغينهايم في بيلباو في إسبانيا.

  • انعكاسات أبنية Mateusz Kosto

    يقول ماتيوز كوستو عن صورته هذه "أحب تصوير التصميمات المعمارية والذي بدأت به منذ عامين. أحب البحث عن أشكال استثنائية ومثالية وكل شيء غير عادي".

  • عامل حديد وصلب Chris Frazer Smith

    كريس سميث التقط هذه الصورة، ويقول عنها "تتميز مقاطعة هرتفوردشير (في إنجلترا) بتاريخ قوي في صناعة مجسمات الصلب، يعود إلى فترة ثلاثينات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى، عندما نمت الحاجة إلى الحديد الصلب ومزج المعادن لصناعة الطائرات والمركبات الحربية فضلا عن بناء المنازل".

  • منشأة تمثل خلية نحل Rachel Oldroyd

    صورة التقطتها راشيل أولدرويد، وتقول عنها "التقطت هذه الصورة في متنزه كيو غاردنز (في لندن)، وأنا أنظر إلى أعلى لهذا الهيكل الضخم الذي يمثل خلية نحل".

  • دهليز داخل القاعة التذكارية لنصب السلام لضحابا القنبلة الذرية في ناجازاكي Helen Copley

    تقول هيلين كوبلي صاحبة هذه الصورة "تجلب أعمدة من الزجاج والصلب الضوء من أعلى إلى غرفة تحت الأرض بقاعة الذكرى بالنصب التذكاري للسلام الذي يخلد ذكرى ضحايا القنبلة الذرية في ناجازاكي في اليابان. تحمل أرفف من الصلب كتبا تضم أسماء الضحايا. وأمام الأرفف مقعد خشبي يترك عليه الزائرون متعلقات تحمل تعازيهم".

  • رجلان فوق جسر Clive Jarman

    صورة التقطها كليف جارمان لجسر أدور فيري في شورهام في ويست ساسكس بإنجلترا. يقول جارمان "وقف رجلان يتحدثان إلى بعضهما في ما يشبه مشهدا لأشباح".

  • زهور عبر نافذة قطار Ian Watson

    التقط إيان واتسون هذه الصورة لزهور عبر نافذة قطار.

  • رجل ينظر من زجاج قطار في سريلانكا Sarah Keggin

    التقطت سارة كيغين هذه الصورة التي تقول عنها "التقطت هذه الصورة في سريلانكا عندما مر قطار بجانب قطارنا في محطة. أحببت صورة وجه الرجل المسن الذي ينظر عبر زجاج مكسور".

  • صورة للفاتيكان من نافذة Kevin J.A. Johnson

    التقط كيفين جونسون هذه الصورة للفاتيكان أثناء دراسته في روما.

  • صورة التقطها من محطة قطارات لندن. Richard Kaye

    وأخيرا صورة التقطها ريتشارد كاي من محطة قطارات في لندن.

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