مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption سوف توقف آلاف المتاجر اليابانية بيع مجلات المواد الإباحية استعدادا لاستضافة بطولتين رياضيتين

أعلنت اثنتان من كبرى سلاسل المتاجر في اليابان عن خطوة تهدف إلى وقف بيع المجلات الإباحية في متاجرها قبل تنظيم بطولة كأس العالم للرغبي 2019، ودورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو العام المقبل.

وقالت سلسلة متاجر "7 إليفين"، التي تدير أكثر من 20 ألف متجر في اليابان، إنها ترغب في "تهيئة بيئة تسوق تناسب جميع الزبائن".

وأعلنت منافستها، سلسلة "لاوسون" التي تدير نحو 14 ألف متجر، اتخاذ نفس الخطوة.

ومن المتوقع أن يزور عدد كبير من السائحين اليابان لحضور فعاليات البطولتين الرياضيتين.

وتخلط عادة المتاجر المجلات ذات المحتوى الجنسي مع مجلات أخرى على أرفف بالقرب من واجهة المحل، وأحيانا تضعها على أرفف منخفضة.

وتخشى المتاجر أن يعطي ذلك انطباعا سيئا عن البلد.

وقالت سلسلة "7 إليفين" لوكالة رويترز للأنباء :"كان رواد متاجر 7 إليفين في الماضي معظمهم من الزبائن الذكور الذين يترددون على المتاجر لشراء مشروبات وأغذية سريعة، وصُممت تشكيلة منتجاتنا بناء على ذلك".

وأضافت : "لكن مع تغير دور واستخدام متاجر 7 إليفين في السنوات الأخيرة، أصبحت 7 إليفين مقصدا مهما للتسوق بالنسبة للأسر والأطفال وكبار السن أيضا".

وقالت سلسلة المتاجر إن نسبة بيع المحتويات الإباحية تمثل أقل من واحد في المائة من إجمالي المبيعات.

وتستضيف اليابان بطولة كأس العالم للرغبي في سبتمبر/أيلول المقبل، ودورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو في يوليو/تموز 2020.