بعدسات القراء: الانتظار

تقول جاين هايوود عن صورتها هذه "يعيش في منطقة فقيرة تنتشر فيها البطالة في ضواحي جوهانسبرغ (بجنوب أفريقيا). هذا الصبي ينتظر حدوث أمر ما أو مناداة شخص له. لا آلات إليكترونية بانتظاره، بل التأمل فقط".