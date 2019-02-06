بعدسات القراء: الانتظار
في كل أسبوع ننشر مجموعة من صور جمهور بي بي سي عن موضوع حددناه سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "الانتظار".
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DANIEL YIU
التقط هذه الصورة دانيال يو لجماهير ينتظرون بداية عرض في دار أوبرا "تياترو لا سكالا" الشهيرة في مدينة ميلانو الإيطالية.
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NIC DREW
التقط نيك درو هذه الصورة في إحدى محطات خط تذكاري للسكك الحديد لقطارات تعمل بالبخار في إنجلترا. ويقول درو "سائق القاطرة البخارية يبدو غارقا في عالمه الخاص أثناء انتظار لحظة المغادرة".
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OROS CLAUDIU
التقط أوروس كلاوديو هذه الصورة لهذا الرجل المبتسم مع تفاحتيه.
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DAYVE WARD
دايف وارد التقط هذه الصورة لشخص يتأمل شروق الشمس.
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JONATHAN WILKES
التقط جوناثان ويلكيز هذه الصورة لموظفة في مدرسة بن يوسف بمدينة مراكش المغربية وهي في انتظار زائرين.
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ROMAN GLUKHMAN
صورة لأعضاء فرقة موسيقى المرياتشي التقليدية المكسيكية وهم بانتظار قارب في مكسيكو سيتي، بعدسة رومان غلوكمان.
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HERO WONG
عامل في مصنع بخور صيني أثناء استراحته اليومية، بعدسة هيرو وونغ.
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BOB GOODE
بوب غودي شاركنا بنسخة رقمية من صورة ترجع إلى عام 1983.
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PATRICK TEMMERMAN
التقط باتريك تيمرمان هذه الصورة في أنتويرب ببلجيكا. وهي لمسنة تتحدث إلى شخص غير ظاهر فيما كانت تنظر إلى الباب المفتوح.
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ROSS SWIFT
التقطت هذه الصورة عدسة روس سويفت لزحام أثناء استراحة الغداء لأشخاص ينتظرون وجباتهم في أحد متاجر الوجبات السريعة في بريطانيا.
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JAYNE HAYWOOD
تقول جاين هايوود عن صورتها هذه "يعيش في منطقة فقيرة تنتشر فيها البطالة في ضواحي جوهانسبرغ (بجنوب أفريقيا). هذا الصبي ينتظر حدوث أمر ما أو مناداة شخص له. لا آلات إليكترونية بانتظاره، بل التأمل فقط".
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VERNA EVANS
فيرنا إيفانز التقطت هذه الصورة لراقصات باليه ينتظرن لدخول دورة المياه.
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VICKY
صورة التقطتها فيكي لهرة كانت تراقب المارة من أعلى سور حجري.
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AL GARBER
الجابر التقط هذه الصورة لشخص يغطي جسده بالكامل بجوار محطة للحافلات.
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