بعدسات القراء: الانتظار

  • 6 فبراير/ شباط 2019

في كل أسبوع ننشر مجموعة من صور جمهور بي بي سي عن موضوع حددناه سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "الانتظار".

  • مسرح DANIEL YIU

    التقط هذه الصورة دانيال يو لجماهير ينتظرون بداية عرض في دار أوبرا "تياترو لا سكالا" الشهيرة في مدينة ميلانو الإيطالية.

  • قاطرة بخارية NIC DREW

    التقط نيك درو هذه الصورة في إحدى محطات خط تذكاري للسكك الحديد لقطارات تعمل بالبخار في إنجلترا. ويقول درو "سائق القاطرة البخارية يبدو غارقا في عالمه الخاص أثناء انتظار لحظة المغادرة".

  • رجل مبتسم OROS CLAUDIU

    التقط أوروس كلاوديو هذه الصورة لهذا الرجل المبتسم مع تفاحتيه.

  • شروق DAYVE WARD

    دايف وارد التقط هذه الصورة لشخص يتأمل شروق الشمس.

  • مزار JONATHAN WILKES

    التقط جوناثان ويلكيز هذه الصورة لموظفة في مدرسة بن يوسف بمدينة مراكش المغربية وهي في انتظار زائرين.

  • فرقة موسيقية ROMAN GLUKHMAN

    صورة لأعضاء فرقة موسيقى المرياتشي التقليدية المكسيكية وهم بانتظار قارب في مكسيكو سيتي، بعدسة رومان غلوكمان.

  • عامل مصنع HERO WONG

    عامل في مصنع بخور صيني أثناء استراحته اليومية، بعدسة هيرو وونغ.

  • صورة رقمية BOB GOODE

    بوب غودي شاركنا بنسخة رقمية من صورة ترجع إلى عام 1983.

  • سيدة مسنة PATRICK TEMMERMAN

    التقط باتريك تيمرمان هذه الصورة في أنتويرب ببلجيكا. وهي لمسنة تتحدث إلى شخص غير ظاهر فيما كانت تنظر إلى الباب المفتوح.

  • مطعم وجبات سريعة ROSS SWIFT

    التقطت هذه الصورة عدسة روس سويفت لزحام أثناء استراحة الغداء لأشخاص ينتظرون وجباتهم في أحد متاجر الوجبات السريعة في بريطانيا.

  • صبي JAYNE HAYWOOD

    تقول جاين هايوود عن صورتها هذه "يعيش في منطقة فقيرة تنتشر فيها البطالة في ضواحي جوهانسبرغ (بجنوب أفريقيا). هذا الصبي ينتظر حدوث أمر ما أو مناداة شخص له. لا آلات إليكترونية بانتظاره، بل التأمل فقط".

  • راقصات باليه VERNA EVANS

    فيرنا إيفانز التقطت هذه الصورة لراقصات باليه ينتظرن لدخول دورة المياه.

  • هرة VICKY

    صورة التقطتها فيكي لهرة كانت تراقب المارة من أعلى سور حجري.

  • محطة AL GARBER

    الجابر التقط هذه الصورة لشخص يغطي جسده بالكامل بجوار محطة للحافلات.

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