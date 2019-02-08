"تحدي دوباك": روس يتبارون لصنع أعمال فنية تحت درجة حرارة 40 تحت الصفر
دفع إنخفاض درجات الحرارة، التي وصلت في بعض مناطق شرقي روسيا إلى 40 و 50 درجة مئوية تحت الصفر، مواطنين إلى الخروج والاستمتاع بالثلج وابتكار أعمال فنية من جليد الشتاء الروسي.
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Elena Deleske
قالت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء إن درجات الحرارة في روسيا سجلت حاليا معدلات أكثر برودة من المتوسط بالنسبة لهذا التوقيت من العام. وأصبحت مشاهدة خدعة إلقاء الماء المغلي في الهواء وتحوله إلى جليد لا تدعو إلى الدهشة، وهي خدعة شائعة في أمريكا الشمالية خلال الدوامة القطبية (حيث يسود ضغط منخفض منطقة القطب الشمالي). كما شارك مواطنون من شتى أرجاء البلاد في تحدي "دوباك"، وهي كلمة روسية دارجة تعني الطقس قارس البرودة. والصورة لإلينا ديليسكي، في مدينة دوبوليسك في سيبيريا، التي شاركت في تحدي دوباك مع خلفية غروب الشمس.
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Olga Shklyarova
وفي منطقة يكاترينبورغ، شرقي جبال الأورال، التقطت أولغا شكيلياروفا هذه الصورة لسحابة مستديرة من الجليد.
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Nastya Starodubtseva
القفز فرحا أو الاحتفاظ باحساس الدفء في طقس شتوي في مدينة تشيليابينسك القريبة من جبال الأورال.
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Olya Kalinina
شاركت أوليا كالينينيا في تحدي "دوباك" في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.
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Rinat Minkov
عجلة رينات مينكوف من الماء المتجمد.
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Alexander Borozdin
أليكسندر بوروزدين من مدينة نيجنفارتوفسك ولمسة بالألوان باستخدام وعائي ماء خلق هذا التأثير شبه الملائكي.
معرض الصور
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