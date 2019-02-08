قالت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء إن درجات الحرارة في روسيا سجلت حاليا معدلات أكثر برودة من المتوسط بالنسبة لهذا التوقيت من العام. وأصبحت مشاهدة خدعة إلقاء الماء المغلي في الهواء وتحوله إلى جليد لا تدعو إلى الدهشة، وهي خدعة شائعة في أمريكا الشمالية خلال الدوامة القطبية (حيث يسود ضغط منخفض منطقة القطب الشمالي). كما شارك مواطنون من شتى أرجاء البلاد في تحدي "دوباك"، وهي كلمة روسية دارجة تعني الطقس قارس البرودة. والصورة لإلينا ديليسكي، في مدينة دوبوليسك في سيبيريا، التي شاركت في تحدي دوباك مع خلفية غروب الشمس.