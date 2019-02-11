فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثلة عن دوره في فيلم "افتتان البوهيمية" Bohemian Rhapsody الذي يجسد فيه حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري