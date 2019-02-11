بافتا 2019: نجوم وفائزون بالصور في حفل توزيع جوائز بافتا
نجوم وصناع السينما يلتقون في لندن حيث أقيم حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2019.
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Reuters
فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثلة عن دوره في فيلم "افتتان البوهيمية" Bohemian Rhapsody الذي يجسد فيه حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري
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AFP
الممثلة الانجليزية اوليفيا كولمان فازت بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم The Favourite بينما حصلت زميلتها راتشيل وايزمان بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن الفيلم ذاته.
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EPA
الممثل الأمريكي ماهرشالا علي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "الكتاب الأخضر" Green Book ، وقال علي عقب فوزه بالجائزة إنه "سيضعها إلى جانب جائزة أوسكار".
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PA
فيلم BlacKkKlansman للمخرج سبايك لي يفوز بجائزة أفضل فيلم مقتبس عن قصة حقيقية
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PA
نساء في ملابس بيضاء: راتشيل وايز حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة بينما فازت ليتيشيا رايت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.
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PA
الممثل الأمريكي برادلي كوبر يفوز بجائزة عن الفيلم الغنائي "A Star is Born"
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AFP/Getty
ستيف كوغان يفوز بجائزة عن أداء دور ستان لوريل في فيلم "ستان واولي"
معرض الصور
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