بافتا 2019: نجوم وفائزون بالصور في حفل توزيع جوائز بافتا

  • 11 فبراير/ شباط 2019

نجوم وصناع السينما يلتقون في لندن حيث أقيم حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2019.

  • Rami Malek Reuters

    فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثلة عن دوره في فيلم "افتتان البوهيمية" Bohemian Rhapsody الذي يجسد فيه حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري

  • Olivia Colman AFP

    الممثلة الانجليزية اوليفيا كولمان فازت بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم The Favourite بينما حصلت زميلتها راتشيل وايزمان بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن الفيلم ذاته.

  • Mahershala Ali EPA

    الممثل الأمريكي ماهرشالا علي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "الكتاب الأخضر" Green Book ، وقال علي عقب فوزه بالجائزة إنه "سيضعها إلى جانب جائزة أوسكار".

  • سبايك لي PA

    فيلم BlacKkKlansman للمخرج سبايك لي يفوز بجائزة أفضل فيلم مقتبس عن قصة حقيقية

  • راتشيل وايز وليتيشيا رايت PA

    نساء في ملابس بيضاء: راتشيل وايز حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة بينما فازت ليتيشيا رايت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.

  • برادلي كوبر PA

    الممثل الأمريكي برادلي كوبر يفوز بجائزة عن الفيلم الغنائي "A Star is Born"

  • ستيف كوغان AFP/Getty

    ستيف كوغان يفوز بجائزة عن أداء دور ستان لوريل في فيلم "ستان واولي"

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