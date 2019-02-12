مصدر الصورة Disney Enterprises Inc Image caption من المقرر عرض الفيلم في شهر مايو/أيار القادم

حققت شركة ديزني أمنية الكثيرين حين شاهدوا للمرة الأولى الممثل ويل سميث في دور "الجني" في فيلم "علاء الدين" الجديد. لكن استقبال الجمهور للفيلم لم يكن مشجعا وسارعوا للتعبير عن انطباعاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يبدو أن شبح الجني الذي يجسده ويل سميث سيطارد جيراني".

وكتب آخر: "لقد طار النوم من عيني، وكله بسبب ويل سميث".

وعرض إعلان الفيلم، الذي أخرجه غاي ريتشي في منتصف مهرجان "جوائز غرامي"، ويظهر فيه علاء الدين يتجه إلى كهف العجائب بحثا عن المصباح.

مصدر الصورة Daniel Smith Image caption اعترف سميث بأن تجسيد أدوار تعتبر أيقونة شيء مرعب.

وحين عرضت ديزني صورا من الفيلم، اعترف سميث بأن تجسيد أدوار تعتبر أيقونة هو شيء مرعب.

وقال إنه تصور نموذج أب من السبعينات حين فكر في تجسيد دور الجني. وأضاف موضحا: "هو كبير بما يكفي ليعطي انطباعا بالقوة، لكنه لا يملك من العضلات...في حين أنك ستلحظ حضوره حين يكون في الغرفة".

وقال معجبون آخرون إنهم سينتظرون عرض الفيلم في شهر مايو/أيار القادم قبل تكوين أي انطباع عنه.