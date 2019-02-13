"ملك الغابة" أفضل تصوير للحياة البرية
صورة لاثنين من ذكور الأسود تحمل عنوان "رابط أخوة" تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل مصور للحياة البرية لهذا العام.
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David Lloyd
فازت صورة التقطها المصور ديفيد لويد لاثنين من ذكور الأسود بعنوان "رابط أخوة" بجائزة "بيبول تشويس (اختيار الجمهور)" في مسابقة أفضل مصور للحياة البرية لهذا العام. وقال لويد، وهو من نيوزيلندا ويعيش في لندن :"أنا سعيد للغاية لأن هذه الصورة حظيت بإعجاب الجمهور لأنها تبرز عاطفة ومشاعر لدى الحيوانات، كما تؤكد حقيقة أن هذه المشاعر ليست قاصرة على البشر. أعتقد أنه شيء لابد أن يدركه الناس من أجل جميع الحيوانات".
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Wim van den Heever
نافس في المسابقة مصورون بأكثر من 45 ألف صورة، واختار متحف التاريخ الطبيعي قائمة نهائية لأبرز 25 صورة، وفتح باب التصويت للجمهور لاختيار أفضل صورة. ويعرض المتحف الصورة الفائزة إلى جانب مجموعة أخرى من أبرز الصور المختارة، كما نقدمها هنا. والصورة لثلاثة بطاريق ملكية على شاطيء جزر فوكلاند للمصور ويم فان دين هيفر.
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Matthew Maran
صورة التقطها المصور ماثيو ماران وهي تظهر ثعلبا يسير إلى جانب جدارية في لندن.
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Justin-Hofman
دب قطبي جائع في منطقة القطب الشمالي الكندية كما سجلها جوستين هوفمان.
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Bence Mate
صورة التقطها المصور المجري بينس ماتيه لثلاثة من الذئاب، الكلاب البرية الأفريقية، يلعبون بساق ظبية.
معرض الصور
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