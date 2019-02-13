"ملك الغابة" أفضل تصوير للحياة البرية

فازت صورة التقطها المصور ديفيد لويد لاثنين من ذكور الأسود بعنوان "رابط أخوة" بجائزة "بيبول تشويس (اختيار الجمهور)" في مسابقة أفضل مصور للحياة البرية لهذا العام. وقال لويد، وهو من نيوزيلندا ويعيش في لندن :"أنا سعيد للغاية لأن هذه الصورة حظيت بإعجاب الجمهور لأنها تبرز عاطفة ومشاعر لدى الحيوانات، كما تؤكد حقيقة أن هذه المشاعر ليست قاصرة على البشر. أعتقد أنه شيء لابد أن يدركه الناس من أجل جميع الحيوانات".