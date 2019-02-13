"ملك الغابة" أفضل تصوير للحياة البرية

  • 13 فبراير/ شباط 2019

صورة لاثنين من ذكور الأسود تحمل عنوان "رابط أخوة" تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل مصور للحياة البرية لهذا العام.

  • أسدان David Lloyd

    فازت صورة التقطها المصور ديفيد لويد لاثنين من ذكور الأسود بعنوان "رابط أخوة" بجائزة "بيبول تشويس (اختيار الجمهور)" في مسابقة أفضل مصور للحياة البرية لهذا العام. وقال لويد، وهو من نيوزيلندا ويعيش في لندن :"أنا سعيد للغاية لأن هذه الصورة حظيت بإعجاب الجمهور لأنها تبرز عاطفة ومشاعر لدى الحيوانات، كما تؤكد حقيقة أن هذه المشاعر ليست قاصرة على البشر. أعتقد أنه شيء لابد أن يدركه الناس من أجل جميع الحيوانات".

  • بطاريق Wim van den Heever

    نافس في المسابقة مصورون بأكثر من 45 ألف صورة، واختار متحف التاريخ الطبيعي قائمة نهائية لأبرز 25 صورة، وفتح باب التصويت للجمهور لاختيار أفضل صورة. ويعرض المتحف الصورة الفائزة إلى جانب مجموعة أخرى من أبرز الصور المختارة، كما نقدمها هنا. والصورة لثلاثة بطاريق ملكية على شاطيء جزر فوكلاند للمصور ويم فان دين هيفر.

  • ثعلب Matthew Maran

    صورة التقطها المصور ماثيو ماران وهي تظهر ثعلبا يسير إلى جانب جدارية في لندن.

  • دب قطبي Justin-Hofman

    دب قطبي جائع في منطقة القطب الشمالي الكندية كما سجلها جوستين هوفمان.

  • ذئاب Bence Mate

    صورة التقطها المصور المجري بينس ماتيه لثلاثة من الذئاب، الكلاب البرية الأفريقية، يلعبون بساق ظبية.

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