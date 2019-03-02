تعلم صقريبلغ من العمر 10 شهور ويسمى "هوك" الطيران إلى جوار صاحبه أرييل مارينكوفيتش، وهو أحد هواة الطيران الشراعي.

والتقطت صور للاثنين، خلال تحليقهما فوق التلال المحيطة بمدينة سانتياغو في تشيلسي.

مصدر الصورة AFP/Getty

مصدر الصورة AFP/Getty

مصدر الصورة AFP/Getty

مصدر الصورة AFP/Getty

مصدر الصورة AFP/Getty