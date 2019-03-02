مغامر يحلق مع صقره في السماء

  • 2 مارس/ آذار 2019

تعلم صقريبلغ من العمر 10 شهور ويسمى "هوك" الطيران إلى جوار صاحبه أرييل مارينكوفيتش، وهو أحد هواة الطيران الشراعي.

والتقطت صور للاثنين، خلال تحليقهما فوق التلال المحيطة بمدينة سانتياغو في تشيلسي.

مصدر الصورة AFP/Getty
مصدر الصورة AFP/Getty
مصدر الصورة AFP/Getty
مصدر الصورة AFP/Getty
مصدر الصورة AFP/Getty
مصدر الصورة AFP/Getty

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