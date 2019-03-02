مغامر يحلق مع صقره في السماء
- 2 مارس/ آذار 2019
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تعلم صقريبلغ من العمر 10 شهور ويسمى "هوك" الطيران إلى جوار صاحبه أرييل مارينكوفيتش، وهو أحد هواة الطيران الشراعي.
والتقطت صور للاثنين، خلال تحليقهما فوق التلال المحيطة بمدينة سانتياغو في تشيلسي.