مصدر الصورة Getty Images Image caption تريفور نوح اعتذر عن سخريته من النزاع على إقليم كشمير

اعتذر الفنان الكوميدي الأمريكي، تريفور نوح، عن سخريته من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان بخصوص إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال نوح في إحدى حلقات برنامجه "ذا دايلي شو" إن الصراع بين البلدين يعد "الأكثر تشويقا"، مضيفا أنها "الحرب الأطول على الإطلاق... وستكون فقرة أخرى في العرض الراقص".

وعبر مستخدمو موقع تويتر في الهند عن غضبهم الشديد بسبب تعليقات الفنان الكوميدي.

وإقليم كشمير محل نزاع بين الهند وباكستان، وخاض البلدان حربين بسبب هذا الصراع.

وينادي كل طرف بأحقيته في الإقليم كاملا. وشهد الأسبوعان الماضيان تصاعدا غير مسبوق في التوتر بين الجانبين. وأسقطت باكستان طائرة حربية هندية، واحتجزت طيارا هنديا قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

واستمرت المواجهات على الشريط الحدودي الذي يقسم الإقليم بين الهند وباكستان، الأمر الذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين على الجانبين.

وبعد حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج، انتشرت تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، تتهم نوح - وهو من أصول جنوب أفريقية - بـ"العنصرية" وعدم تقدير الموقف.

وجاء في تغريدة عبر تويتر أن نوح سخر من الحرب "على طريقة الأفكار المغلوطة من سينما بوليوود".

وأجاب نوح بشرح طبيعة ما يقدمه من عروض كوميدية، وقال "آسف إن كانت سخريتي قد جرحت مشاعر أحد. لم يكن هذا ما أردت".

وأضاف أنه يستخدم السخرية "للتعامل مع الألم وعدم الشعور بالراحة"، وأشار إلى نكات قالها من قبل بخصوص والدته التي قُتلت بطلق ناري في الرأس.

كما عبر عن دهشته من انتشار تعليقاته الساخرة من الحرب "ربما أكثر من الحرب نفسها".

وفي المقابل، قال آخرون إن الغضب من التعليقات "غير مبرر"، وإنه مثال آخر على تضخيم الأمور الذي تتسبب به مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر تويتر منصة التواصل الاجتماعي الأبرز التي يظهر فيها الجدل السياسي في الهند.

كما أن السخرية السياسية أمر غير مألوف في البلاد، الأمر الذي ساهم في تأجيج الغضب من برنامج نوح.

وعلي سبيل المثال، هناك صفحة سياسية ساخرة على موقع فيسبوك باسم "الناس في هندوتفا"، جذبت الكثير من المتابعين في وقت كثير، لكنها كانت محل الكثير من الجدل والغضب بشكل اضطرها للتوقف عن نشاطها.

ويمتد الأمر إلى الممثلين والشخصيات العامة، الذي يجدون أنفسهم مجبرين على اتخاذ مواقف سياسية محددة أو النأي بأنفسهم عن بعض نقاط الجدل.

وعبرت الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، عن دعمها للقوات الجوية الهندية في تغريدة عبر تويتر، الأمر الذي أثار غضبا في باكستان، وتقدمت بطلب لمنظمة يونيسيف لتجريدها من لقب سفيرة للنوايا الحسنة.