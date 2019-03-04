أبرز أعمال المصور الراحل يانيس بيراكيس الفائز بجائزة بوليتزر
مجموعة مختارة من أبرز أعمال المصور يانيس بيراكيس الفائز بجائزة بوليتزر 2016 الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان. وكان بيراكس يقول (مهمتي هي التأكد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول "لم أكن أعلم").
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Reuters
ولد بيراكيس في العاصمة اليونانية أثينا عام 1960، واستطاع طوال مشوار حياته المهنية الذي امتد إلى أكثر من 30 عاما تسجيل صراعات وكوارث طبيعية في شتى أرجاء العام، كهذه اللقطة للاجئين أكراد فروا على مقربة من الحدود العراقية التركية في تسعينيات القرن الماضي.
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Reuters
سجل بيراكيس أحداثا كبرى على مدار عقود في شتى أرجاء العالم، بما في ذلك الصومال خلال عملية "إعادة الأمل" الأمريكية عام 1992.
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Reuters
كان تسجيل الصراعات جزءا مهما في عمل بيراكيس، كهذه اللقطة أثناء تغطية الحرب في البلقان.
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Reuters
صورة لمتمردين شيشان يطلقون النار على قوات روسية في غروزني عام 1995.
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Reuters
صورة التقطها بيراكيس لحظة أسر متمرد يبلغ من العمر 18 عاما على يد قوات الحكومة في مدينة فريتاون في سيراليون.
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Reuters
التقط بيراكيس صورة لنفسه بعد نجاته من كمين نصبه متمردون في سيراليون قُتل فيه صحفيان عام 2000.
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Reuters
جندي إسرائيلي يسير في حقول على مقربة من قطاع غزة عام 2008.
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Reuters
سجل بيراكيس لقطات للصراع الجاري في أفغانستان، والصورة للقوات الأمريكية عام 2010.
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Reuters
كما التقط صورا للاضطرابات والاحتجاجات في شتى أرجاء العالم، من بينها هذه الصورة لمتظاهرين في العاصمة المصرية القاهرة في انتفاضة يناير عام 2011.
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Reuters
صورة أخرى لاعتصام متظاهرين احتجاجا على الحكومة المصرية بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة في يناير 2011.
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Reuters
صورة لتظاهرات عنيفة ضد اجراءات التقشف في اليونان عام 2011.
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Reuters
كما التقط بيراكيس صورا هادئة كهذه الصورة لفريق السباحة الإيقاعية الأوكراني خلال أولمبياد 2004.
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Reuters
فازت تغطية فريق بيراكيس لأزمة اللاجئين بجائزة بوليتزر عام 2016، كهذه الصورة لأسرة سورية قبالة سواحل جزيرة ليبسوس اليونانية عام 2015. وقال بيراكيس أمام لجنة مناقشة سلسلة الصور الفائزة بجائزة بوليتزر عن أزمة المهاجرين في أوروبا ”مهمتي هي أن أروي لكم القصة ثم تقررون ما تريدون... مهمتي هي التأكد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول ‘لم أكن أعلم‘“.
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Reuters
تزوج بيراكيس من إليسافيت وله ابنة تدعى ريبيكا وابن يدعى ديمتري. وتوفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 58 عاما. وقالت وكالة رويترز عنه إنه كان أحد أكثر مصوريها شجاعة.
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