أبرز أعمال المصور الراحل يانيس بيراكيس الفائز بجائزة بوليتزر

  • 4 مارس/ آذار 2019

مجموعة مختارة من أبرز أعمال المصور يانيس بيراكيس الفائز بجائزة بوليتزر 2016 الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان. وكان بيراكس يقول (مهمتي هي التأكد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول ‭‭‭"‬‬‬لم أكن أعلم‭‭‭").

  • لقطة للاجئين أكراد فروا على مقرب من الحدود العراقية التركية في تسعينيات القرن الماضي. Reuters

    ولد بيراكيس في العاصمة اليونانية أثينا عام 1960، واستطاع طوال مشوار حياته المهنية الذي امتد إلى أكثر من 30 عاما تسجيل صراعات وكوارث طبيعية في شتى أرجاء العام، كهذه اللقطة للاجئين أكراد فروا على مقربة من الحدود العراقية التركية في تسعينيات القرن الماضي.

  • صورة لجندي أمريكي من مشاة البحرية في العاصمة الصومالية مقديشو Reuters

    سجل بيراكيس أحداثا كبرى على مدار عقود في شتى أرجاء العالم، بما في ذلك الصومال خلال عملية "إعادة الأمل" الأمريكية عام 1992.

  • جنازة لألبان في كوسوفو Reuters

    كان تسجيل الصراعات جزءا مهما في عمل بيراكيس، كهذه اللقطة أثناء تغطية الحرب في البلقان.

  • صورة لمتمردين شيشان يطلقون النار على قوات روسية في غروزني عام 1995. Reuters

    صورة لمتمردين شيشان يطلقون النار على قوات روسية في غروزني عام 1995.

  • صورة التقطها بيراكيس لحظة أسر متمرد يبلغ من العمر 18 عاما على يد قوات الحكومة في مدينة فريتاون في سيراليون. Reuters

    صورة التقطها بيراكيس لحظة أسر متمرد يبلغ من العمر 18 عاما على يد قوات الحكومة في مدينة فريتاون في سيراليون.

  • التقط بيراكيس صورة لنفسه بعد نجاته من كمين نصبه متمردون في سيراليون قُتل فيه صحفيان. Reuters

    التقط بيراكيس صورة لنفسه بعد نجاته من كمين نصبه متمردون في سيراليون قُتل فيه صحفيان عام 2000.

  • جندي إسرائيلي يسير في حقول على مقربة من قطاع غزة عام 2008. Reuters

    جندي إسرائيلي يسير في حقول على مقربة من قطاع غزة عام 2008.

  • القوات الأمريكية في أفغانستان عام 2010 Reuters

    سجل بيراكيس لقطات للصراع الجاري في أفغانستان، والصورة للقوات الأمريكية عام 2010.

  • الاحتجاجات المصرية عام 2011 Reuters

    كما التقط صورا للاضطرابات والاحتجاجات في شتى أرجاء العالم، من بينها هذه الصورة لمتظاهرين في العاصمة المصرية القاهرة في انتفاضة يناير عام 2011.

  • صورة لاعتصام متظاهرين احتجاجا على الحكومة المصرية بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة. Reuters

    صورة أخرى لاعتصام متظاهرين احتجاجا على الحكومة المصرية بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة في يناير 2011.

  • صورة لتظاهرات عنيفة ضد اجراءات التقشف في اليونان عام 2011. Reuters

    صورة لتظاهرات عنيفة ضد اجراءات التقشف في اليونان عام 2011.

  • صورة لفريق السباحة الإيقاعية الأوكراني خلال أولمبياد 2004. Reuters

    كما التقط بيراكيس صورا هادئة كهذه الصورة لفريق السباحة الإيقاعية الأوكراني خلال أولمبياد 2004.

  • صورة لأسرة سورية قبالة سواحل جزيرة ليبسوس اليونانية عام 2015 Reuters

    فازت تغطية فريق بيراكيس لأزمة اللاجئين بجائزة بوليتزر عام 2016، كهذه الصورة لأسرة سورية قبالة سواحل جزيرة ليبسوس اليونانية عام 2015. وقال بيراكيس أمام لجنة مناقشة سلسلة الصور الفائزة بجائزة بوليتزر عن أزمة المهاجرين في أوروبا ”مهمتي هي أن أروي لكم القصة ثم تقررون ما تريدون... مهمتي هي التأكد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول ‭‭‭‘‬‬‬لم أكن أعلم‭‭‭‘‬‬‬“.

  • يانيس بيراكيس في نورماندي في فرنسا Reuters

    تزوج بيراكيس من إليسافيت وله ابنة تدعى ريبيكا وابن يدعى ديمتري. وتوفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 58 عاما. وقالت وكالة رويترز عنه إنه كان أحد أكثر مصوريها شجاعة.

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