فازت تغطية فريق بيراكيس لأزمة اللاجئين بجائزة بوليتزر عام 2016، كهذه الصورة لأسرة سورية قبالة سواحل جزيرة ليبسوس اليونانية عام 2015. وقال بيراكيس أمام لجنة مناقشة سلسلة الصور الفائزة بجائزة بوليتزر عن أزمة المهاجرين في أوروبا ”مهمتي هي أن أروي لكم القصة ثم تقررون ما تريدون... مهمتي هي التأكد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول ‭‭‭‘‬‬‬لم أكن أعلم‭‭‭‘‬‬‬“.