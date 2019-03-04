مصدر الصورة Reuters Image caption الطيار الهندي "أبهيناندان" وشاربه الذي أصبح موضة

أصبح الطيار الهندي "أبهيناندان فارثامان"، الذي أطلقت باكستان سراحه مؤخرا، شخصية وطنية، ملهمة للأعمال الفنية والإعلانات، وربما حتى في طريقة تصفيف شعر شاربه ولحيته.

وصار شاربه الذي يشبه في شكله مقود الدراجة شائعاً لدرجة أن العديد من الرجال الهنود أرادوا محاكاته.

وأصبح الطيار بطلا قوميا في غضون ساعات من اعتقاله بعد أن أسقطت القوات الباكستانية طائرته المقاتلة.

وقد استُقبل كالأبطال عند عودته إلى منزله يوم الجمعة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الطيار مشهورا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان العديد من الهنود يشيدون بشعر وجهه كعلامة على الشجاعة.

وقد أنتجت أمول، أشهر شركة لإنتاج الألبان في البلاد والتي تطلق إعلاناتها بناء على ما هو شائع بين الهنود، إعلانا يحتفي بشارب الطيار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جموع الهنود يحتفلون بعودة أبهيناندان

ولا يعتبر الشارب الذي يشبه مقود الدراجة شيئا غير مألوف في الهند، اذا يتم ربطه بالشخصيات الشريرة اللامعة في أفلام بوليوود، وكذلك ضباط الجيش والشرطة المستبدين وحتى المهربين سيئي السمعة.

ولكن يبدو أن سمعة الشارب قد تم إنقاذها خلال الأيام القليلة الماضية حيث أصبح علامة للشجاعة والوطنية.

وقد قدم أحد صالونات حلاقة الشعر في مدينة بانغالور الجنوبية عرضا مجانيا يوم الاثنين لكل من يريد أن يبدو مثل الطيار.

وقال مالك الصالون نانيش ثاكور لمراسل بي بي سي الخدمة الهندية عمران قريشي "لقد عمل أبهيناندان كثيراً من أجل بلدنا. شعرت أنني يجب أن أحاول أن أجعل كل وجه يبدو وكأنه وجهه".

وحصل ثلاثة رجال على قصة شارب تشبه شارب "أبهيناندان". أحدهم تيجاس تشاودري، الذي قال "إنه كان يفعل ذلك إكراما للطيار"، مضيفاً: "لقد فعل الكثير من أجل بلدنا ، ألا أستطيع أنا أن أفعل هذا؟"

Image caption "تيجاس تشاودري" أراد ان يقلد قصة شارب الطيار "أبهيناندان"

وقال نافين كومار، وهو سائق سيارة إسعاف قص شاربه كالطيار أيضا "أبهيناندان بطل حقيقي، لذا فأنا أقص شاربي كشكل شاربه".

وكان الكثيرون قد اهتموا بنفس المظهر ، لكن تاهكور يقول "إن شواربهم لم تكن طويلة بما يكفي ليتم قصها مثل مقود الدراجة، والتي تعرف أيضا باسم "حامل السلاح". وبدلاً من ذلك، فقد اختار معظم الرجال أن يقصوا شعرهم قصة شعر قصيرة جدا، والتي تعتبر مشهورة ومعروفة لضباط الجيش.

وقد نشر بعض الأشخاص في أماكن أخرى من البلاد صور لأنفسهم على موقع تويتر وهم يقصون شواربهم كمقود الدراجة، قائلين إنهم استوحوا ذلك من الطيار أبهيناندان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الطيار أصبح رمزا وطنيا

وقد شاهد معظم الهنود الطيار للمرة الأولى في 27 فبراير/ شباط عندما أطلقت وزارة الإعلام الباكستانية مقطع فيديو يُظهر الطيار معصوب العينين ووجهه ملطخ بالدماء ثم حذفته لاحقًا.

وقد شوهد الطيار في فيديو لاحق وهو يحتسي كوبا من الشاي وقد أزيلت العصابة من عينيه ويبدو بحالة جيدة. كما عرف باسمه و رتبته العسكرية قال إنه من "أسفل الجنوب"، لكنه يرفض اعطاء أي تفاصيل حول مهمته، وأضاف "ليس من المفترض علي أن أخبركم بذلك"

وانتشر مقطع الفيديو هذا بشكل سريع، وأثني الناس على الطيار لهدوئه وشجاعته. وانتشر بعد فترة وجيزة الهاشتاج #أعيدو أبهيناندان، وامتلأ موقع تويتر بتغريدات الصلاة من أجل عودته بأمان.

واحتشدت الجموع ملوحة بالعلم الهندي على حدود واجاه في ولاية البنجاب حيث تم تسليم الطيار للمسؤولين الهنود يوم الجمعة.

واستقبلت عودته بالألعاب النارية في العديد من المدن الهندية ، بما في ذلك العاصمة دلهي.