الموت يخطف بطل ريفرديل الأمريكي لوك بيري

مصدر الصورة Getty Images Image caption توفي لوك بيري في الـ 4 من مارس/آذار 2019 إثر إصابته بسكتة دماغية

فاجأ الموت الممثل الأمريكي، لوك بيري، بعد أقل من أسبوع من إصابته بجلطة دماغية حادة وهو بالكاد بلغ الثانية والخمسين من العمر.

وبرز الممثل في عدد من الأدوار التي لعبها، وعلى رأسها مسلسل بيفرلي هيلز 90210 وريفرديل.

وأدخل بيري إلى المستشفى يوم 6 مارس /آذار في لوس أنجلس أثناء مشاركته في تصوير مسلسل ريفرديل في استوديوهات شركة ونرنر.

وأعلن مدير أعماله أن الممثل رحل وهو محاط بجميع أفراد أسرته، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن وقف التصوير بعد رحيل بيري.

وخطف بيري الأضواء عبر مسلسل بيفرلي هيلز ما بين 1990 و2000 ولعب دور فيها الشاب المشاكس ديلان ماكي.

مصدر الصورة Don Sparrow Image caption لوك وشون مع بيري وآيان زيرينغ وجيسون بريستلي

اقرأ أيضاً:

نجم هوليود بيرت رينولدز يرحل عن عالمنا

عشّاق السينما في هوليوود ينعون المخرج التشيكي ميلوش فورمان

أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة

وقالت النجمة، شانن دورتي، التي شاركته في بطولة بيفرلي هليز إنها كانت على اتصال دائم به منذ أن علمت بدخوله إلى المستشفى، وأضافت في مقابلة تلفزيونية معها: "لا أستطيع أن اتمالك نفسي عن البكاء، إنني أحبه وهو يعرف إنني أحبه".

مصدر الصورة Getty Images Image caption لوك في جلسة نقاش مسلسل ريفرديل ومعه الممثل ك.ج. آبا في ستوديو بيلد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في مدينة نيويورك.

كما شارك بيري في مسلسلات أوز وبافي وفامباير سلير و 8 ثوان والعنصر الخامس.

وتمثل شخصية ديلان ماكي فتى الأحلام بالنسبة لعدد كبير من الفتيات الأمريكيات اللواتي كبرن وهن يشاهدن بيري.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لوك ونجوم آخرين من مسلسل ريفرديل

ويتم عرض مسلسل ريفيرديل عبر نتفليكس وشبكة CW التلفزيونية الأمريكية.

وتقول مراسلة بي بي سي للشؤون الترفيهية إن الدور الذي لعبه بيري في المسلسل كان محورياً خلال الأعوام الأخيرة ورغم بلوغه الثانية والخمسين من العمر " لديه عدد كبير من المعجبين الشباب".

وتضيف لا يمكن للنسيان أن يطوي ذكرى هذا الممثل، كان وجهاً اعتاد جيل الشباب على رؤيته كل أسبوع في واحد من أكثر المسلسلات شعبية.