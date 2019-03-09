محكمة في شيكاغو توجه اتهامات للممثل الأمريكي جوسي سموليت بتلفيق جريمة كراهية

Image caption يرى المحققون أن سومليت وراء تدبير الهجوم الذي يزعم أنه تعرض له وأن القصة كلها ملفقة لا أساس لها ن الصحة

وجهت هيئة محلفين كبرى بمحكمة شيكاغو الأمريكية 16 اتهاما للممثل الأمريكي جوسي سموليت لزعمه في بلاغ تقدم به إلى الشرطة أنه تعرض لجريمة كراهية.

ووجهت النيابة لسموليت تهمة البلاغ الكاذب في وقت سابق.

وقال الممثل الأمريكي من أصول أفريقية للشرطة إنه كان ضحية لاعتداء بدافع العنصرية وكراهية المثليين.

وقالت الشرطة إن الممثل سموليت هو من دبر لهذا الهجوم لأنه "غير راضي عن راتبه".

وأوقف الممثل الأمريكي عن العمل في مسلسل "إمباير" الذي كان نجما له منذ فترة.

وقالت مصادر لشبكتي إن بي سي وسي إن إن الأمريكيتين إن سموليت تقدم باعتذار لطاقم العمل في إمباير عما تسبب فيه الحادث من إحراج لهم، لكنه أصر على براءته من تهم تلفيق الهجوم.

ما هي التهم الموجهة إلى سموليت؟

يواجه الممثل الشاب اتهامات بأنه دفع لأخوين أموالا مقابل تنفيذ الهجوم. ويرجح مسؤولون في شيكاغو أنه أرسل لنفسه خطابا عنصريا ومعاديا للمثلية الجنسية على عنوان أحد استديوهات فوكس قبل الهجوم المزعوم.

وحكم القاضي في جلسة سابقة على الممثل الأمريكي بدفع كفالة مالية بقيمة مئة ألف دولار.

ونفى سموليت، الذي التقطت صور له أمام المحكمة بعد سداد الكفالة، عن نفسه تهمة السلوك غير المنضبط.

وقال فريق الدفاع عن سومليت إنهم سوف يتقدمون "بدفاع قوي" عن موكلهم الذي وصفوه بأنه "يتمتع بشخصية مثالية".

ما هي رواية سموليت لما حدث؟

قال نجم "إمباير" إن شخصين وجها إليه إهانات عنصرية ومعادية للمثلية الجنسية أثناء توجهه ليلا لشراء طعام من محل "سابواي" للشطائر في شيكاغو في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وزعم أيضا أنهما سددا إليه لكمات وهاجماه بمادة كيمائية ووضعا حبلا حول رقبته، وذلك في إشارة إلى عمليات الإعدام خارج القانون التي كانت تمارس ضد الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.

وأشار أيضا إلى أن الشخصين اللذين اعتديا عليه قالا له إن هذه "بلاد ماغا"، في إشارة إلى الأحرف الأولى من الكلمات المكونة لشعار حملة ترامب "دعونا نجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

كيف تكشفت القضية؟

تزايدت شكوك الضباط المسؤولين عن التحقيق في الواقعة عندما لم يتمكنوا من العثور على أي تسجيل مصور لما حدث رغم مراجعة محتوى أكثر من 50 كاميرا مراقبة . كما لم يكن هناك شهود عيان على الهجوم.

لكن المحققين تمكنوا من استخدام تطبيق لاستدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت لتتبع وتحديد هوية أخوين ظهرا في تصوير كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الحادث المزعوم.

وسافر الأخوان أُولا وأوسوندايرو إلى نيجيريا بعد الهجوم المزعوم، لكن السلطات ألقت القبض عليهما واحتجزتهما لحوالي 48 ساعة لدى عودتهما إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لأي منهما بعد إدلائهما بمعلومات "غيرت مسار التحقيق".

وكشف التحقيق عن أن أحد الأخوين يعمل مدربا خاصا لسموليت، كما كان كلاهما يعملان ضمن مجموعات الممثلين الثانويين في مسلسل "إمباير" التلفزيوني.

وأقر الأخوان أن بحوزتهم شيك بقيمة 3500 دولار موقع من سموليت.

وقال إيدي جونوسن، المشرف العام لشرطة شيكاغو إن سموليت أخبر أحد الأخوين بأنه "غير راض" عن الأجر الذي يتقاضاه نظير دور البطولة في المسلسل التلفزيوني. ويبلغ أجر بطل مسلسل إمباير 65 ألف دولار للحلقة الواحدة، وفقا لصحيفة هافنغتون بوست.

ووصف جونسون مخطط الهجوم المزعوم بأنه "مخجل"، متسائلا: "كيف يمكن لأحد أن يستخدم رمز المشنقة لتلفيق إدعاءات زائفة؟ وكيف يمكن لشخص أن يعتبر الكراهية والمعاناة التي ينطوي عليهما هذا الرمز فرصة لتعزيز شهرته؟"

كما اتهم سموليت بأنه "استغل الألم والغضب الذي تحدثه العنصرية في الترويج لنفسه كممثل."

وسلم سموليت نفسه للسلطات بعد توجيه الاتهامات له.