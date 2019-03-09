من هو الممثل جوسي سموليت المتهم باختلاق اعتداء ليزيد من شعبيته وأجره؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption سموليت

في تطور جديد في قضية الممثل جوسي سموليت وجهت هيئة محلفين كبرى بمحكمة شيكاغو الأمريكية 16 اتهاما للممثل لزعمه في بلاغ تقدم به إلى الشرطة أنه تعرض لجريمة كراهية.

ووجهت النيابة لسموليت تهمة البلاغ الكاذب في وقت سابق.

وقال الممثل الأمريكي من أصول أفريقية للشرطة إنه كان ضحية لاعتداء بدافع العنصرية وكراهية المثليين.

وقالت الشرطة إن الممثل سموليت هو من دبر هذا الهجوم لأنه "غير راض عن راتبه".

وأوقف الممثل الأمريكي عن العمل في مسلسل "إمباير" الذي كان نجما له منذ فترة.

فمن هو جوسي سوليت؟

اشتهر جوسي سموليت الممثل الأمريكي الأسود، البالغ من العمر 35 عاما، بدوره في المسلسل الشهير إمباير الذي يعرض على قناة فوكس.

كما ظهر أيضا في أحد أفلام الخيال العلمي من إخراج ريدلي سكوت.

وكان سوليت قد بدأ مسيرته المهنية عام 1987 بالظهور في مسلسلات وأفلام من بينها The Mighty Ducks عام 1992 و Rob Reiner's North عام 1994.

محكمة في شيكاغو توجه اتهامات للممثل الأمريكي جوسي سموليت بتلفيق جريمة كراهية

وقد أعلن سوليت مثليته الجنسية في مارس/آذار عام 2015 في برنامج إلين ديغينيرس.

وقال سوليت حينئذ في البرنامج الحواري: "لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية ولكني لم أنكر أنني شخص مثلي، وسعيد للغاية بأني أعترف بذلك أمامكم، فأنا أحب الصراحة ويشرفني جدا أن أكون معكم".

ماذا حدث؟

قال نجم "إمباير" إن شخصين وجها إليه إهانات عنصرية ومعادية للمثلية الجنسية أثناء توجهه ليلا لشراء طعام من محل "سابواي" للشطائر في شيكاغو في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وزعم أيضا أنهما سددا إليه لكمات وهاجماه بمادة كيمائية ووضعا حبلا حول رقبته، وذلك في إشارة إلى عمليات الإعدام خارج القانون التي كانت تمارس ضد الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.

وأشار إلى أن الشخصين اللذين اعتديا عليه قالا له إن هذه "بلاد ماغا"، في إشارة إلى الأحرف الأولى من الكلمات المكونة لشعار حملة ترامب "دعونا نجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

مصدر الصورة Reuters Image caption شرطة شيكاغو تتحدث عن القضية

ولكن التحقيق كشف أن المعتدين المزعومين أخوان وأحدهما كان يعمل مدربا خاصا لسموليت، كما كان كلاهما يعملان ضمن مجموعات الممثلين الثانويين في مسلسل "إمباير" التلفزيوني.

وأقر الأخوان أن بحوزتهم شيك بقيمة 3500 دولار موقع من سموليت.

وقال إيدي جونوسن، المشرف العام لشرطة شيكاغو إن سموليت أخبر أحد الأخوين بأنه "غير راض" عن الأجر الذي يتقاضاه نظير دور البطولة في المسلسل التلفزيوني. ويبلغ أجر بطل مسلسل إمباير 65 ألف دولار للحلقة الواحدة، وفقا لصحيفة هافنغتون بوست.

وقد تم الإفراج عن سموليت بكفالة، عقب توجيه اتهام له بالبلاغ الكاذب.

وكان الحادث قد أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مؤخرا، لدرجة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الحادث بـ"المخيف".