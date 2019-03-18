"عالمنا الرائع" كما تصوره عدسات القراء

لويز ستاندن: "صورت ابن عمي مع الغوريلا أثناء زيارتنا لحديقة حيوان بورت لمبن في مدينة كينت. جاءت هذه الغوريلا الصغيرة إلى النافذة الزجاجية لتشاهده عن قرب. وظلت بجواره 10 دقائق تقلد كل حركاته. كم هو رائع التفاعل بهذه الطريقة مع حيوانات تواجه خطر الإنقراض، والأكثر روعة هو رغبة هذه الحيوانات في التفاعل مع البشر الذين يدمرون بيتئها الطبيعية".