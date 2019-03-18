"عالمنا الرائع" كما تصوره عدسات القراء
مجموعة مختارة من الصور تمثل مساهمات قراء بي بي سي تحت عنوان "عالم رائع".
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TIM CHURCHER
تيم تشيرشر التقط هذه الصورة لابنه الصغير، ويقول: "نجمي الصغير ينظر إلى العالم الرائع وقت غروب الشمس في اليونان"، التقطت هذه الصورة على شاطئ كوكوناريس على جزيرة سكياثوس.
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VERNA EVANS
فيرنا ايفانتس: "بينما كنت أراقب هذه النحلة المشغولة بجمع الرحيق في حديقة ريتشموند بارك، فكرت فيما تقدمه للعالم، وكيف أنها تساهم في جعله رائعا للغاية".
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USHA VENKAT
أوشا فينكات: "أنا وزوجي من عشاق الطبيعة. زرنا حديقة مونتس غاردن في جيفرني بفرنسا، في يونيو/حزيران 2018. جمال الحديقة المورقة مع صفوف الزهور والنباتات الجميلة تبعث على الراحة والهدوء والسلام. الحديقة المائية الشهيرة مليئة بالتماثيل، والمنحنيات المستوحاة من الحدائق اليابانية".
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IANCU VERDES
إيانكو فارديس :"كانت رحلة سير في ظهيرة ممطرة عبر جبال الكاربات الغربية في بولندا، وانتهت بهذا المشهد الخلاب".
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ELISA DECKER
إليسا ديكر: "السيدة التي تعرف بـ 'الحمامة الأم" منهمكة في عملها، وحولها طيور الحمام، في بلدة بوشويك، في بروكلين بمدينة نيويورك".
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SANDRA SALUS
ساندرا سالوس: "عائلة من الخنازير، الأم وصغارها يستمتعون بالشمس في مزرعة في أوسلو، ويبدو أن هذه الخنازير تحتفل بأحد أيام الربيع في شتاء النرويج الطويل".
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ANNIE LEGG
آني ليغ: "يركض هذا الصبي نحو المياه للاستمتاع بالسباحة في يوم عطلة بمدينة كاب تاون، بجنوب أفريقيا (حيث الصيف في نصف الكرة الجنوبي)".
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SOPHIE ADAMS
صوفي أدامز: "قضينا أربعة أيام في بوليفيا، حيث التقطت هذه الصورة. وفي رحلتنا بالسيارة عبر منطقة ألتيبلانو (أو السهل المرتفع بالإسبانية)، رأينا تساقط الثلوج، والبرق، والأعاصير، وأشعة الشمس . أحب هذه الصورة بصفة خاصة والتي تجسد هدوء ما بعد العاصفة".
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LOUISE STANDEN
لويز ستاندن: "صورت ابن عمي مع الغوريلا أثناء زيارتنا لحديقة حيوان بورت لمبن في مدينة كينت. جاءت هذه الغوريلا الصغيرة إلى النافذة الزجاجية لتشاهده عن قرب. وظلت بجواره 10 دقائق تقلد كل حركاته. كم هو رائع التفاعل بهذه الطريقة مع حيوانات تواجه خطر الإنقراض، والأكثر روعة هو رغبة هذه الحيوانات في التفاعل مع البشر الذين يدمرون بيتئها الطبيعية".
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PATSY COGRAM
وفي النهاية كانت مشاركة باتسي كوغرام، والتي سجلت لحظة استمتاعها مع صديقاتها لدى مصفف الشعر، صباح يوم الأحد، بالعاصمة الكينية نيروبي.
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