"عالمنا الرائع" كما تصوره عدسات القراء

  • 18 مارس/ آذار 2019

مجموعة مختارة من الصور تمثل مساهمات قراء بي بي سي تحت عنوان "عالم رائع".

  • عالم رائع TIM CHURCHER

    تيم تشيرشر التقط هذه الصورة لابنه الصغير، ويقول: "نجمي الصغير ينظر إلى العالم الرائع وقت غروب الشمس في اليونان"، التقطت هذه الصورة على شاطئ كوكوناريس على جزيرة سكياثوس.

  • عالم رائعTIM CHURCHER VERNA EVANS

    فيرنا ايفانتس: "بينما كنت أراقب هذه النحلة المشغولة بجمع الرحيق في حديقة ريتشموند بارك، فكرت فيما تقدمه للعالم، وكيف أنها تساهم في جعله رائعا للغاية".

  • عالم رائع USHA VENKAT

    أوشا فينكات: "أنا وزوجي من عشاق الطبيعة. زرنا حديقة مونتس غاردن في جيفرني بفرنسا، في يونيو/حزيران 2018. جمال الحديقة المورقة مع صفوف الزهور والنباتات الجميلة تبعث على الراحة والهدوء والسلام. الحديقة المائية الشهيرة مليئة بالتماثيل، والمنحنيات المستوحاة من الحدائق اليابانية".

  • عالم رائع IANCU VERDES

    إيانكو فارديس :"كانت رحلة سير في ظهيرة ممطرة عبر جبال الكاربات الغربية في بولندا، وانتهت بهذا المشهد الخلاب".

  • عالم رائع ELISA DECKER

    إليسا ديكر: "السيدة التي تعرف بـ 'الحمامة الأم" منهمكة في عملها، وحولها طيور الحمام، في بلدة بوشويك، في بروكلين بمدينة نيويورك".

  • عالم رائع SANDRA SALUS

    ساندرا سالوس: "عائلة من الخنازير، الأم وصغارها يستمتعون بالشمس في مزرعة في أوسلو، ويبدو أن هذه الخنازير تحتفل بأحد أيام الربيع في شتاء النرويج الطويل".

  • عالم رائع ANNIE LEGG

    آني ليغ: "يركض هذا الصبي نحو المياه للاستمتاع بالسباحة في يوم عطلة بمدينة كاب تاون، بجنوب أفريقيا (حيث الصيف في نصف الكرة الجنوبي)".

  • عالم رائع SOPHIE ADAMS

    صوفي أدامز: "قضينا أربعة أيام في بوليفيا، حيث التقطت هذه الصورة. وفي رحلتنا بالسيارة عبر منطقة ألتيبلانو (أو السهل المرتفع بالإسبانية)، رأينا تساقط الثلوج، والبرق، والأعاصير، وأشعة الشمس . أحب هذه الصورة بصفة خاصة والتي تجسد هدوء ما بعد العاصفة".

  • عالم رائع LOUISE STANDEN

    لويز ستاندن: "صورت ابن عمي مع الغوريلا أثناء زيارتنا لحديقة حيوان بورت لمبن في مدينة كينت. جاءت هذه الغوريلا الصغيرة إلى النافذة الزجاجية لتشاهده عن قرب. وظلت بجواره 10 دقائق تقلد كل حركاته. كم هو رائع التفاعل بهذه الطريقة مع حيوانات تواجه خطر الإنقراض، والأكثر روعة هو رغبة هذه الحيوانات في التفاعل مع البشر الذين يدمرون بيتئها الطبيعية".

  • عالم رائع PATSY COGRAM

    وفي النهاية كانت مشاركة باتسي كوغرام، والتي سجلت لحظة استمتاعها مع صديقاتها لدى مصفف الشعر، صباح يوم الأحد، بالعاصمة الكينية نيروبي.

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