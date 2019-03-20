الحمامة أرماندو.. واحدة من أغلى خمسة حيوانات في العالم

مصدر الصورة Pipa Image caption الحمامة "أرماندو"

بيعت بطلة سباق الحمام وتدعى "أرماندو" بمبلغ 1.25 مليون يورو! نعم حمامة بهذا السعر، فهل يمكنك تصديق ذلك؟

قالت دار "بيبا"، لمزادات الطيور، إن الحمامة أرماندو "أفضل حمامة سباق للمسافات الطويلة على الإطلاق"

ولقبت الحمامة أرماندو بـ"لويس هاملتون الحمام" نسبة إلى بطل العالم لسباق السيارات "فورمولا وان"، البريطاني الجنسية.

توقفت الحمامة أرماندو، البالغة من العمر خمس سنوات عن المشاركة في السباقات، مستمتعة بتقاعدها بعد أن أصبحت أما لعدد من الصغار.

مصدر الصورة Ed Jones/AFP/Getty Images Image caption عرض كلب ماستيف التبتي في معرض ماستيف في الصين

الكلب ماستيف التبتي

يمكن بيع هذا الكلب، ويبدو ككرة فراء ضخمة بسعر قد يصل إلى حوالي 945 ألف جنيه إسترليني.

لقد أصبح الكلب ماستيف رمزًا مميزًا لدى الأثرياء في الصين، حيث زايد مشترون من كافة أرجاء البلاد عليه مما رفع سعره بشكل كبير.

ينحدر ماستيف من سلالة كلاب استخدمتها القبائل القديمة في آسيا الوسطى والتبت في الصيد. و تعرف بوفائها الشديد.

وهذا بالتأكيد ما يأمله من سيدفع فيه هذا الثمن الباهض.

مصدر الصورة EPA Image caption رجل الأعمال الياباني "كيوشي كيمورا" و سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء

سمكة التونة العملاقة

دفع رجل أعمال ياباني مبلغًا قياسيًا قدر بـ 3.1 مليون دولار مقابل سمكة تونة عملاقة في مزاد في سوق السمك الجديد في طوكيو في وقت سابق من هذا العام.

واشترى "كيوشي كيمورا" الملقب بـ "ملك التونة"، سمكة ذات زعانف زرقاء يبلغ وزنها 278 كيلو غراما، وهي من أسماك التونة المهددة بالانقراض.

يعتبر سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء قيماً للغاية، ويعتقد أنه يدخل في إعداد ألذ السوشي، وهو طبق ياباني شهير مصنوع من أنواع مختلفة من السمك النيء والأرز.

ويشعر الكثير من الناس بالقلق على مستقبل أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، لأنها باهظة الثمن، ويتم صيد الكثير منهم بشكل عشوائي.

الخروف ديفرونفيل

بيع خروف يدعى ديفرونفيل بيرفيكشن في مقاطعة بانفشير في اسكتلندا، مقابل مبلغ قدره 231 ألف جنيه إسترليني في عام 2009. فيا له من ثمن باهظ !

ويعتقد أن هذا الخروف الأغلى في العالم. ويعود ارتفاع سعره إلى القوة الجسدية الهائلة التي يتمتع بها.

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البقرة ميسي

بيعت البقرة ميسي بمبلغ ضخم قدر بـ 1.2 مليون دولار في عام 2009.

ويعود سبب بيع البقرة بمثل هذا المبلغ الكبير إلى تناسق وجمال أجزاء جسمها.